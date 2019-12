AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-21 08:08:44

Her er den nye Sony E-Paper Tablet

Sony har efterhånden en del års erfaring med at lave E-bogslæsere og tablets, og nu er de klar med et helt nyt produkt på denne front.

Sony har efterhånden en del års erfaring med at lave E-bogslæsere og tablets. Og for noget tid siden kom de også med et bud på en hybrid, hvor du fik læsbarheden fra en E-bog, men pen funktionen og mulighed for at tage noter fra en tablet. Det kaldte de for ”Digital Paper”.

Det har de nu forsøgt at komme med et nyt bud på, så alle os der skal håndtere rigtig mange dokumenter i løbet af en dag, men også lige kunne tage nogle noter og tegninger på den, kan være med.

Skærmen er lige som sidste gang lavet i 13,3”, men er blevet smidt på en 1650 x 2200 opløsning, så man får nogle enormt klare dokumenter der virkelig står frem på skærmen. Skærmen er ligeledes blevet belagt med deres ”non-slip” overflad, som man kender fra E-bøger. Så får man en følelse af rigtigt papir, når man bruger den i sammenhæng med den digitale pen.

Deres nye version er også blevet gjort både lettere, hurtigere end forgængeren og skulle fylde hvad der svarer til 30 stykker papir.

Credit: Sony