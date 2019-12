AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-22 13:10:39

Lenovo lancerer to nye tablets

De er måske ikke de bedste på markedet, men Lenovos to nye tablets har alligevel forudsætningerne for at blive et par populære julegaver.

Hvis du er på markedet efter en ny Android-tablet, men ikke har lyst til at bruge for mange penge, så har Lenovo måske et par gode løsninger til dig.

Lenovo har netop lanceret to nye tablets: Lenovo Tab 7 og Lenovo Tab 7 Essential. Begge modeller koster under 100 dollars.

Lenovo Tab 7 vil kunne købes for den nette sum af 99.99 dollars. Lenovo Tab 7 Essential er til sammenligning 20 dollars billigere.

Lenovo Tab 7 ankommer med en resolution på 1280x720. Den er derudover blevet udstyret med 1GB RAM og 16GB opbevaringsplads.

Lenovo Tab 7 Essential ankommer med en resolution på 1024x600 og er ligesom Lenovo Tab 7 blevet udstyret med 1GB RAM og 16GB opbevaringsplads.