AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-29 09:11:22

Meizu arbejder på ny tablet

Mange detaljer er stadig skjulte. Sikkert synes det dog at være, at Meizu i øjeblikket arbejder på at udvikle en ny tablet.

Mange detaljer er stadig skjulte. Sikkert synes det dog at være, at Meizu i øjeblikket arbejder på at udvikle en ny tablet.

Smartphone-producenten, Meizu, arbejder på en ny tablet, der er udset til at blive lanceret inden for den nærmeste fremtid. Det melder flere forskellige rapporter fra Kina.

Man mener at vide, at der er tale om en tablet, der vil udkomme med 2K opløsning og et 8 Megapixel frontside-kamera.

Der er endnu ikke informationer vedrørende de mere tekniske detaljer. Der er blandt andet stadig store spørgsmålstegn omkring, hvilken processer der ender med at blive installeret. Det vides heller ikke, hvor mange RAM den nye tablet vil udkomme med.

En specifik udgivelsesdato lader ligeledes vente på sig. Det forventes, at Meziu inden længe vælger at gøre omverdenen klogere herpå.

Allerede nu synes der dog at være enighed om prisen. Den kommer angiveligt til at lande på 280 dollars.