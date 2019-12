AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-05 20:03:49

Motorola rygtes på vej med ny tablet

Det er efterhånden længe siden, at Motorola overraskede os med sin sidste tablet. Nu meldes de dog endelig på vej med en ny.

En ny rapport melder, at Lenovo-ejede Motorola arbejder på en ny tablet. Det vil i så fald være virksomhedens første tablet i mange år.



Der er ikke lækket meget nyt om den nye tablet. Dog formodes det, at den kommer til at drevet af Android.



Informationerne er også sparsomme vedrørende de mere tekniske detaljer. Faktisk er der ikke blevet oplyst noget om skærmopløsning, processer, RAM etc.



En detaljer synes dog at være sikker. Motorolas tablet vil give sine brugere muligheden for at skifte hurtigt mellem brugen af diverse apps uden af skulle gøre brug af åbningssiden.



Motorola har ikke selv været ude at oplyse noget om en ny tablet. Det er derfor stadig uklart, hvornår vi kan forvente en offentliggørelse. Det står også uklart, hvor høj prisen kommer til at være.