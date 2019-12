AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-31 08:57:40

Ny iPad Pro med 1TB lager og 6GB of RAM, andre med 4GB RAM. Har du råd?

Gårsdagen Apple event bragte ”nye” produkter på bordet fra producenten. Umildbart er der tale om meget få ændringer på designfronten, nyt hardware under overfladen og basaltset bare højere priser.

Blandt nyhederne finder vi deres nye iPad Pro tablets, og Apple frigiver to modeller i samme serie. En med et 11 tommer display samt en iPad Pro tablet med et 12,9 tommer diaplay.



Ens for begge er de udstyres med Apples egen A12X Bionic processor og optioner for valg mellem forskellige lagerløsninger: 64GB, 128GB, 256GB, 512GB og slutteligt en top model med 1TB lagerplads.



Under eventet forklarede Steve Troughton Smith, at top modellen me 1TB lager ligeledes udstyres med 6GB RAM, hvor man på de nye Apple tablets med 64GB, 128GB, 256GB og 512GB må tage til takke med 4GB RAM.



Apples nye iPad Pro tablets, bliver også producentens dyreste til dato. Den nye iPad Pro starter ved 6.699 kroner for 11 tommer versionen, 8.699 kroner for 12,9 tommer, og den dyreste version med 1TB lager og 4G+WiFi peaker ved 17.499 kroner.



Der er allerede mulighed for at forudbestille nu og de lander i butikkerne den 7. november.

Billeder og Kilde:

MacRumors