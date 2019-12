AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-09 17:12:51

Officielt: Amazon smider Fire-tablets på butikshylderne

Hvis du gerne vil være en af de første til at få fingrene i Amazons nye Fire-tablets, så er det med at få fart på.

Amazon valgte sidste måned at lancere et par nye Fire-tablets i form af Fire 7 og Fire HD 8. Nu har de så endelig ramt butikshylderne.



Ingen af de to tablets går for at være blandt de mest avancerede tablets på dagens marked, men hvis du leder efter en udmærket tablet til billige penge, så Fire 7 og Fire HD 8 et par ideelle løsninger. De koster henholdsvis 49.99 dollars og 79.99 dollars.



Fire 7-modellen er blevet udstyret med et batteri, der kan holde strøm i op til otte timer. Derudover ankommer den med 8-16 GB opbevaringsplads, der kan udvides til 256 GB.



Hvad angår Fire HD 8-modellen, så har den et batteri, der kan holde strøm i intet mindre end 12 timer. Den kommer desuden med 16-32 GB opbevaringsplads, der kan udvides til 256 GB opbevaringsplads.



Begge tablets kan fås i tre forskellige farver. Alle tre varianter kommer med Fire OS 5, samt Amazons populære Alexa-software.