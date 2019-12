AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-19 10:36:04

Pressebilleder af Surface Pro 5 lækket forud for det officielle Microsoft event

Var du vild med Surface Pro 4, som vil du uden tvivl også elske efterfølgeren i form af Surface Pro 5. Microsoft indkalder til det officielle release 23 maj 2017, som afholdes i Kina. Forventningerne er store hos både producent og forbrugerne.

Rygter og lækkede informationer kommer altid forud for officielle lanceringer, og det er ingen undtagelse, når det handler om den nye Surface Pro 5. Microsoft har sendt invitationer ud til et event, mandag 23 maj, som afholdes i Shanghai i Kina. Her bliver den nye Surface Pro 5 officielt lanceret, og som skal løfte arven for den super populære Surface Pro 4, som i den grad har sat til fodaftryk på markedet.



For kort tid siden fremviste Evan Blass også billeder af Surface Pro 5 i noget nær alle mulige vinkler – inkl. den nye Surface pen, og det har bestemt ikke gjort Surface Pro 5 hypen mindre.



Umiddelbart, er der ikke de store visuelle designmæssigt ændringer Surface Pro 4 vs. Surface Pro 5 ud over den nye kickstand på bagsiden samt det nye tastatur, hvor sidstnævnte bliver tilgængelig i forskellige farver, som billedet også viser.



Priserne er stadig ikke offentliggjort, men mon ikke dette bliver en del af præsentationen 23 maj.

Credit: VentureBeat