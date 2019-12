AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-13 22:12:03

T-Mobile udgiver Alcatel A30

Tablets behøver ikke altid at være komplicerede. Det er den nye Alcatel A30 et glimrende eksempel på.

Hvis du er på udkig efter en ny tablet og gerne vil slippe afsted med en billig pris, så skal du rette blikket mod T-Mobile. Virksomheden er på banen med den såkaldte Acatel A30-tablet.



Alcatel A30 kommer med en skærmopløsning på 1200x800, hvilket betyder, at du ikke får verdens bedste display.



Indvendigt sidder en Qualcomm Snapdragion 210-processer. Derudover følger der 2GB RAM og 16GB opbevaringsplads med i købet.



Alcatel A30 besidder en 4G LTE-forbindelse. Det skulle gerne gøre at du sidder tilbage med en tablet, hvor der vil være fine muligheder for at surfe på internettet og se videoer.



Der er på alle måder tale om en simpel tablet, der nøjes med at opfylde de mest basale behov. Den er dog et fint valg for dig, der ikke har behov for mere.