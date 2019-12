AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-18 17:21:07

Wacom på banen med nye tablets

Wacom er en af de helt store konkurrenter til Apple, når det handler om tablets. Den konkurrence ser nu kun ud til at blive større.

Wacom er en af de helt store konkurrenter til Apple, når det handler om tablets. Den konkurrence ser nu kun ud til at blive større.



Længe før iPad Pro ankom, var tablets fra Wacom de mest efterspurgte af slagsen, når det kom til tegnetablets.



Selv efter konkurrencen fra Apple er Wacoms tablets stadig meget populære på tablet-markedet. Derfor kommer det da heller ikke som nogen stor overraskelse, at firmaet er klar med lanceringen af to nye tablets.



Det drejer sig om to nye Cintiq Pro-modeller, der forventes at ankomme i starten af 2018. De to modeller hedder henholdsvis Cintiq Pro 24 og Cintiq Pro 32.



De to nye tablets er designet til brugere, der har brug for tablets med et større overfladeareal. De er dermed ideelle tablets for blandt andet arkitekter.

Besøg en af vores samarbejdspartnere MSI via banner.



Detaljer om de nye tabletmodeller er stadig sparsomme. Dog vides det, at de vil blive udstyret med et 4K display.