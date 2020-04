AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-09-16 14:24

Surface Pro: Microsoft klargører 5 nye varianter

Microsoft annoncerede for nylig, at de vil afholde et presseevent for at afsløre nye Surface enheder den 2. oktober.





Dette års event bliver live-streamet, og vi kunne meget vel få flere spændende overraskelser at se, herunder den nye Surface Pro med Intels 10. generation Ice Lake-processorer, Surface Go med Intel Core m3 og endda Surface Centaurus med dual skærm.

Med en lanceringsdato der nærmer sig, forventes det også at Microsoft tage gavepapiret af den kommende Surface Pro 7 ved denne begivenhed. Nu melder nye leaks tilbage om, at Microsoft potentielt arbejder på mindst 5 forskellige konfigurationer af Surface Pro 7.

Indgangsmodellen til Surface Pro 7 formodes at være udstyret med Intel Core i3 for at målrette mod så mange købere som muligt. Microsoft rygter også at tilbyde Surface Pro 7 med Intel Core i5 og Core i7. De andre hardwarekonfigurationer inkluderer:

Intel Core i3, 4 GB RAM, 128 GB SSD

Intel Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD

Intel Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD

Intel Core i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD

Intel Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD

Det er værd at bemærke, at Redmond firmaet måske dropper Surface Pro 7 med 1 TB intern lagring, men i samme omgang vil relancerer modellen med 1TB lager senere, hvis efterspørgslen er tilstede.

Ifølge andre rapporter arbejder Microsoft også på en ARM version af Surface Pro, men det er uklart, om en Snapdragon drevet Surface Pro 7 vil se dagens lys den 2. oktober.