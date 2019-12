AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-11 18:46:17

[CES 2018] Thermaltake X1 RGB cherry MX mekanisk gamer tastatur

Så er der nyt fra Thermaltake, som melder to nye professionelle gaming tastaturer klar, X1 RGB cherry MX Silver Speed/Blue Switch. Begge er udstyret med nyeste Cherry MX Speed Silver switche

Så er der nyt fra Thermaltake, som melder to nye professionelle gaming tastaturer klar, X1 RGB cherry MX Silver Speed/Blue Switch. Begge er udstyret med nyeste Cherry MX Speed Silver switche, som blandt andet byder på forud programmeret FPS1, FPS2, RTS, MMO, MOBA lyszoner via tastaturets RGB lys.



Af andre features på X1 RGB Cherry MX inkluderes anti-ghosting, n-key rollover, on-the-fly in-game macroer m.v.



Thermaltake omtaler de nye Cherry MX værende i stand til at give helt op mod 50 millioner anslag inden man kan forvente udskiftning.



Thermaltake X1 RGB Cherry MX Speed Silver Switch, er prissat til $140 mens Thermaltake X1 RGB Cherry MX Blue Switch keyboard koster $130.



Thermaltake skriver:



“Gamers can also control sound levels on-the-fly as well as being able to access multimedia controls using the conveniently place dedicated interface. The RGB illumination offers a choice of 16.8 million true RGB colour illumination with 12 dynamic, including sound and system temperature control lighting effects if desired. Custom game profiles can also be stored and quickly launched using intuitive keyboard commands or tweaked on-the-fly if needed”.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.