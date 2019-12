AUTHOR :

AZIO præsenterer nyt retro klassisk Bluetooth mekanisk tastatur til $220

Leder du efter et mekanisk tastatur, der skiller sig ud fra mængden, så kommer der et bud fra uventet kant. AZIO har præsenteret et nyt retro klassisk Bluetooth mekanisk tastatur til $220, som bygger på en old-school skrivemaskine, og så tilsat lidt moderne islæt.

AZIO skriver selv “modernised with a classic interface and construction”, og inddrager læder og træ som en del af designet sammen med en aluminiums ramme på det mekaniske keyboard.



AZIO Bluetooth tastaturet, MK-RETRO-L-xxB-xx, måler 455 x 147 x 40 mm, og tilbyder både Mac og Windows layouts, hvor AZIO krydrer med specielle keycaps til macOS.



AZIO skriver følgende:



Fitted with a 6,000 mAh Lithium Ion rechargeable battery, the keyboard is capable of providing up to 2 months of use on a single charge and is equipped with a Type-C port for fast and convenient charging. However with the backlit turned off, a single charge of the battery is capable of powering the keyboard for over 12 months.