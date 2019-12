AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-30 16:10:00

COMPUTEX 2017: Nyt Corsair K68 gaming tastatur annonceret

Nyt Corsair K68 gaming tastatur annonceret, som blev fremvist på Computex 2017 for første gang. Vanen tro et mekanisk tastatur, så tilmed er vand og støvafvisende.

Corsair fremviser et nyt gaming keyboard på Computex, som dermed tilføjes til resten af deres nyværende gamer tastaturer. Denne gang omhandler det et nyt Corsair K68, som ifølge Corsair, er bade vand og støvafvisende samt designet med 100% CHERRY MX LED-lit mekaniske keyswitches.

Integrationen af Anti-ghosting med såkaldt full key rollover sikrer dine anslag altid registreres iflg. Corsair.



Prisen på Corsair K68 er £100.



Specifikationer på Corsair K68:



– 100% CHERRY MX Red keyswitches: Gold contact CHERRY MX mechanical gaming keyswitches deliver the ultimate competitive advantage.

– Dust and spill resistant: Help protect from accidents so your gameplay never has to stop.

– Dynamic backlighting: Brilliant RED backlighting enhances the experience with virtually unlimited lighting adjustability.

– Dedicated volume and multimedia controls: Adjust audio on-the-fly, without interrupting your game.

100% Anti-ghosting with full key rollover: No matter how fast your in-game actions are, every keypress registers correctly.

– Fully programmable with CUE: Intuitive and powerful CORSAIR Utility Engine (CUE) enables sophisticated macro programming and dynamic lighting effects.

– Windows Key lock mode: Stay focused and prevent accidental Windows and Context Menu key presses.

Med på farten har Corair fremvist en produkt video:



Du kan læse meget mere om Corsair K68 HER