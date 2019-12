AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-07 11:25:34

Computex 2018: ROCCAT fremviser nyt mekanisk Vulcan tastatur: Titan Switch, AIMO Lighting

Computex 2018 står også i ROCCAT’s tegn, og med sig i bagagen havde de blandt andet et nyt ROCCAT Vulcan Mechanical keyboard, som bygges med deres egenudviklede Titan switch Tactile.

Computex 2018 står også i ROCCAT’s tegn, og med sig i bagagen havde de blandt andet et nyt ROCCAT Vulcan Mechanical keyboard, som bygges med deres egenudviklede Titan switch Tactile.

Ifølge ROCCAT, det hurtigste og mest lydsvage gaming keyboard til dato i deres sortiment.

ROCCAT Vulcan kommer i tre forskellige versioner: Vulcan 80, Vulcan 100 AIMO og Vulcan 120 AIMO, som hver især er designet med deres egne unikke features.

”Vulcan 80 still has per-key lighting but is limited to ROCCAT blue versus the 100/120 have per-key RGB lighting. The 120 version includes the magnetically attached ergonomic palm rest while the 100/120 do not. Last, the Vulcan 80 does not have media keys the 100/120 do”

Læs mere HER

Vores Computex 2018 tur er sponsoreret af Cooler Master