AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-19 10:33:14

Cooler Master CK620 RGB trådløst mekanisk keyboard

Under Computex 2018 fremviste Cooler Master et nyt RGB trådløst mekanisk keyboard, Cooler Master CK620. Dermed præsenteres vi denne gang for Cooler Masters første trådløse mekaniske keyboard, som tilmed er designet med Chery’s nye low-profile Red switche.

Cooler Master CK620 er 35 % tyndere end den første model, og imponerende 40 % smallere end et full-blown tastatur. Producenten udbyder dog selvsamme med number pad, CK640, hvis du føler dig begrænset af de mindre fysiske rammer på CK620.



Forventet release af CK620 fra Cooler Master hedder Q4 2018 eller tidligt 2019. Vi har ikke kunne finde priser eller anden relevant information.