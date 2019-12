AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-31 15:42:23

Corsair K68 RGB vandafvisende mekanisk gaming tastatur præsenteret

Vi så den under vores CES 2018 rejse, og nu er det nye Corsair K68 RGB vandafvisende mekanisk gaming tastatur præsenteret.

Med annonceringen af det mekaniske Corsair K68 RGB keyboard, udvider Corsair altså deres serie af vandafvisende mekaniske gamer keyboards med et nyt medlem. Ud over at være vandafvisende, er Corsair K68 RGB også afvisende over for støv. Dog skal vi nok tage påstanden om at være vandafvisende med et gran salt, da der kun er tale om bedre sikret mod, hvis du skulle spilde væske ned i keyboardet.

Det frarådes derfor du tager det med i bad, hvis tanken skulle strejfe dig.

Corsair K68 RGB, er også udstyret med RGB LED lir, som åbner for et hav af personlig islæt på lysfronten. Corsair har allerede forud programmeret en række profiler mht. lys som du kan benytte.

Producentens mekaniske K68 RGB keyboard, understøtter ifølge producenten 100 procent anti-ghosting, og full key rollover, som sikrer dig som bruger, at skulle du ramme flere taster på samme tid, så registreres de alligevel. Under den smukke overflade finder vi Cherry MX Red mekaniske gaming key switch, som både Cherry og Corsair vedhæfter med teksten ” ultimate performance and competitive advantage”

Corsair K68 RGB er også udstyret med en IP32, som netop angiver at være modstandsdygtig overfor støv og vand/fugt.

Corsair K68 RGB er prissat til $120.

Du kan læse den komplette specifikationsoversigt HER

Piiist, Corsair K68 RGB er til test på Tweak.dk