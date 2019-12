AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-08 11:03:11

Corsair har lanceret nyt trådløst K83 keyboard

Corsair har lanceret et nyt i form af K83 Wireless keyboard, som er designet med en trackpad og minimalistisk gamepad.

Prisen er sat til $100, og det nye K83 Wireless tastatur er allerede i handlen. Som en af de mest fremhævet features på Corsair K83, er tastaturet kan holde strøm op imod 40 timer på en opladning. En påstand vi har i sinde af teste af på vores fremsendte sample.

Det nye K83 trådløse keyboard understøtter Bluetooth eller tilslutning via 2.4GHz via en medfølgende USB dongle.



Features på Corsair K83 Wireless keyboard:



– Convenient hotkeys for media playback and navigation or switch seamlessly to standard F keys for shortcuts and gaming

– Comfort contoured keycaps with an intuitive layout and 20-key rollover ensure you’ll never miss a keystroke

– 128-bit AES wireless encryption helps protect your keystrokes from wireless eavesdropping to keep your personal data safe

– Up to 40 hours of continuous use or play while charging when plugged into USB

– Lighting control, joystick and touchpad customization, sophisticated macro programming, and more, all from a single intuitive interface



Du kan læse mere HER

