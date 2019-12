AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-12-12 17:32:00

Cougar Attack X3 RGB Tastatur

Cougar er bestemt ikke nogen ny spiller på markedet, men derimod en ny producent her på Tweak. Vi vil det næste stykke tid komme med en masse tests af forskellige Cougar produkter. Denne test byder på et grundigt kig på deres Attack X3 RGB tastatur, som ud over at være mekanisk også har en række andre fede features i ærmet.

Som vi har teaset lidt med på vores Facebook side, har vi indgået et ny arbejde med producenten Cougar. Det betyder at der det næste stykke tid og ud i fremtiden, vil komme en god portion af deres produkter til test. Vi starter det hele ud, med et kig på en af deres seneste tastaturer kaldet Attack X3 RGB. Vi har at gøre med et tastatur i fuld størrelse, som byder på mekaniske Cherry MX kontakter, har inkluderet håndsstøtte og naturligvis indbygget RGB-lys som navnet antyder.

Alt dette lyder som et godt mix til at lave et lækkert tastatur, men forholder det sig også sådan i praksis? Lad os starte ud med at få de tekniske detaljer af vejen først, og dernæst pakket Attack X3 RGB tastaturet ud og give det et grundigt kig.

Inden vi når helt så langt, starter vi som altid vores præsentationsvideo.

Specifikationer og features

Et smut forbi Cougars hjemmeside, løfter sløret for specifikationerne på Attack X3 RGB tastaturet. Nedenfor er de væsenligste disse op, efterfulgt af et par billeder der viser nogle af de features som der tilbydes:

Model: Attack X3 RGB

Type: Fuld størrelse mekanisk tastatur

Kontakt type: Cherry MX (tilgængelig med fire forskellige)

N-key rollover: Ja

RGB belysning: Ja, komplet – 16.8 millioner farver

Designet til: FPS, MMORPG, MOBA og RTS

Indbygget hukommelse: Ja

Pollingrate: 1000 Hz / 1 ms responstid

Materialer: Aluminium og plastik

Software: Ja, Cougar UIX System

Tilslutning: USB 2.0 med 1.8 meter kabel

Dimensioner: 230 x 467 x 40 mm

Vægt: 0.9 kilo

Unboxing og en tur rundt om Cougar Attack X3 RGB

Lad os få pakket gaming tastaturet ud så vi kan give det et nærmere kig. På fronten af kassen finder vi et stort billede af selve tastaturet, samt nogle af de features der tilbydes. Her finder vi brugen af Cherry MX kontakter, support for UIX software og lidt andet. På bagsiden af kassen bliver der fremhævet endnu flere features på Attack X3 RGB tastaturet som vi kommer nærmere ind på senere.

Når kassen åbnes op, finder vi selve Attack X3 RGB keyboarded pakket ind i en plastikpose, omringet af pap for at beskytte det mod stød under transporten. Med det hele ude af kassen, kan vi let danne os et overblik over hvad man alt får med:

Cougar Attack X3 RGB tastatur

Håndledsstøtte

Manual/quick start guide

Ved første øjekast, så håndledsstøtten en anelse sjov ud da der er gumme i den venstre side men ikke den højre. Dette skyldes at tastaturet blandt andet henvender sig til FPS gaming, hvor man bruger WASD tasterne på tastaturet, og derved får ekstra komfort. Gummipuden kan dog let afmonteres, da den er magnetisk fastgjort til selve håndledsstøtten, således at du ikke sidder med hænderne skævt, hvis du for eksempel skriver lange tekster. Håndledsstøtten fastgøres let til tastaturet med nogle plastikklips, mere om dette senere.

Lad os ligge tilbehøret til siden for nu, og i stedet vende blikket mod selve Attack X3 RGB. Vi har at gøre med et forholdsvis anonymt tastatur, som dog har et par elementer der gør at det skiller sig lidt ud fra mængden. Basen og kanterne på Attack X3 RGB er lavet i sort plastik, mens at top pladen hvor kontakterne er monteret, er lavet i sølv aluminium. Det giver et frækt look, som ikke stjæler alt opmærksomheden på skrivebordet.

I højre side finder vi naturligvis numpadet, som har indikator-dioderne ovenfor, for caps, scroll og numlock – intet nyt under solen her. Bevæger vi os mod venstre over i F-tasterne, finder vi her en række mediegenveje og mulighed for at skifte mellem de tre profiler som kan gemmes direkte i tastaturets indbyggede hukommelse. Alle disse funktioner aktiveres sammen med FN-tasten som er placeret til venstre for mellemrum. Selvom det havde været lækkert med dedikerede medieknapper, er genveje stadig bedre end ingenting.

Tager vi et kig ned langs tastaturet, kan vi se at de mekaniske Cherry MX kontakter er monteret oven på top pladen i aluminium, som på stort set alle andre mekaniske tastaturer. Attack X3 RGB er tilgængeligt med fire forskellige Cherry MX kontakter: Sort, rød, blå og brun, hvor vi har fået den røde variant på vores eksemplar, som er klart en af de mest udbredte, når det kommer til gamer tastaturer. Det er fedt at se at Cougar stadig bruger ægte Cherry MX kontakter og ikke en billige Kina-kopier.

Vender vi bunden i vejret på Attack X3 RGB tastaturet, mødes vi af synet nedenfor. Vi finder to ret små gummifødder monteret direkte på basen af tastaturet, mens at de små fødder der kan foldes ud, virker som gummistøtten i toppen. Bemærk desuden de små huller nede i hvert hjørne af tastaturet, det er her håndledsstøtte kan klikkes fast.

Nedenfor har jeg først lagt Attack X3 RGB fladt på bordet, og efterfølgende slået benene ud, for at give en idé om hvor meget det giver i højden. Personligt kan jeg godt lide mit tastatur lidt skråt, så jeg er fint tilfreds på dette punkt.

Vi runder turen rundt om Attack X3 RGB tastaturet af med et billede hvor håndledsstøtten er klikket fast, og tastaturet er klar til brug. Næste skridt i rækken er et kig på Cougars UIX System software.

Softwaren – Cougar UIX System

Efter en hurtig tur forbi Cougars hjemmeside, var deres software hentet og vi var klar til at installere. Første gang softwaren starter op, bliver der tjekket om der er firmware opdateringer, i så fald klares dette automatisk som på vores eksemplar. Med dette overstået, åbner softwaren igen op, og vi mødes af synet på billede et herunder.

På startsiden er det muligt at tilpasse funktionerne på hver enkelte tast på tastaturet. Det kan også være at du af en eller anden årsag ønsker at deaktivere en knap. I så fald klares det også herfra. Springer vi videre til performance-menuen ude i venstre side, er det her vi har adgang til at justere pollingraten, N-key rollover og gentagelse forsinkelse. Personligt ville jeg blot lade disse stå hvor de er som standard, da jeg ikke ser nogen grund til at gøre tastaturet ”dårligere” ved at skrue ned for tingene.

Det nederste menupunkt er stedet hvor du kan justere det indbyggede lys i Attack X3 RGB efter egne præferencer. Bemærk desuden at de tre forskellige profiler på tastaturet følger med oppe i venstre hjørne hele vejen igennem. På den måde kan du let skifte mellem disse uden at skulle hoppe frem og tilbage i softwaren.

Skulle de forud-konfigurerede effekter ikke være nok til dig (se billede et herunder), kan du også trykke på ”Advance” og få endnu flere muligheder. Dette åbner en ny fane op, hvor du kan tilpasse hver enkelt tast på Attack X3 RGB som du måtte have lyst til. Her er der også mulighed for at lave forskellige lysprofiler, og importere/exportere – det er nærmest kun din tid og fantasien der sætter grænser. Cougar har lavet en forklarende video der viser hvordan du benytter de avancerede indstillinger til lyset.

Testen – Brugen og Komfort

Vi er nået til sidste stop inden vi rammer konklusionen i bunden af testen – det er naturligvis blevet tid til at se på hvordan Attack X3 RGB tastaturet rent faktisk er at bruge. For dem der er bekendt med Cherry MX Red kontakten, er der intet nyt under solen når det kommer til hvordan kontakterne er at arbejde med. Skulle du være ny i faget, og ønsker en dybere forklaring af Cherry MX Red og ikke mindst de andre kontakter og producenter der også er på markedet, vil jeg henvise dig til at klikke lige HER og blive sendt til vores artikel om området.

I denne test vil jeg i stedet fokusere på hvordan Attack X3 RGB rent faktisk var at bruge med de forskellige features og genveje det byder på, og ikke mindst komforten.

Som nævnt var jeg lidt skeptisk første gang jeg så den inkluderede håndledsstøtte og fik den monteret på Attack X3 RGB. Jeg var ikke fan af det stykke gummi der var monteret i venstre side, da det betød at den ene hånd var højere oppe end den anden, når man skulle skrive. Heldigvis var denne let at afmontere, hvilket gjorde Attack X3 RGB til et noget mere behageligt tastatur at skrive på.

Håndledsstøtten har en god størrelse og vinkel fra skrivebordet og op til tastaturet. Jeg er dog ikke fan af det hak der er i midten, som bidrager positivt til designet, men altså forringer komforten en smule. Det er absolut ikke noget turn-off men personligt havde jeg gerne været foruden dette. Under gaming hvor WASD-knapperne på Attack X3 RGB bruges, giver det ekstra stykke gummi i venstre side af håndledsstøtten faktisk fin mening, og gør hvad det er tiltænkt. Men når der skal skrives tekster, var det, det absolut første der kom af vejen under testperioden. Alt i alt vil jeg kalde komforten godkendt.

Hvis vi som det næste skal knytte nogle ord til genvejene i F-tasterne, så er disse i sig selv ganske fine og hvor de plejer at være. En ting der dog ikke er det er FN-tasten som skal bruges for at bruge disse genveje. Jeg har efterhånden set på en stor bunke af tastaturer igennem årene, og langt de fleste af disse har haft deres FN-tast på højre side af mellemrumstasten.

Når den er på denne side, betyder det at man kan bruge mediegenvejene i F5-F12 tasterne med én enkelt hånd, hvilket er lækkert når nu ikke der er dedikerede knapper. Men eftersom Cougar har placeret FN-tasten på den venstre side af mellemrumstasten, betyder det at det nu ikke længere er muligt med betjening af en hånd, begge skal bruges, hvilket er et lille kritikpunkt men skal som vi nødtil at nævne.

Byggekvaliteten overall på Attack X3 RGB er hvad jeg vil kalde godkendt. Der er en del mere fleks i tastaturet end jeg havde forventet af et tastatur med en top plade i aluminium. Hvis vi for eksempel sammenligner med det for nyligt testede HyperX Alloy FPS RGB tastatur, som også har top plade i aluminium, så var der INTET fleks at finde her, hvor Attack X3 RGB altså har en del.

Det er dog ikke noget du på nogenmåde bemærker under daglig brug af tastaturet når det ligger på bordet. En ting du dog bemærker er det lækre indbyggede RGB-lys som faktisk er super pænt og gennemført. Sammen med UIX System softwaren fra Cougar, er der grundlag for fuld smæk på lyset og masser af muligheder, så det kan matche resten af dit setup.

Overall er Cougar Attack X3 RGB i den grad bestået, hvis man kan sige det sådan. Vi har at gøre med et solidt gamer tastatur, som leverer hvad det skal, benytter ægte Cherry MX kontakter som vi alle kender, og samtidig ser rigtig lækkert ud. Næste skridt er en hurtig snak om prisen, og så videre til konklusionen.

Pris

I skrivende stund d. 11/12 2018 kan Attack X3 RGB findes på nettet til lige over 900,- DKK inklusiv fragt. Sammenlignet med andre mekaniske tastaturer i samme klasse, er prisen umiddelbart ganske fornuftig. Dog halter byggekvaliteten en smule, hvilket er lidt en skam da Attack X3 RGB ellers er et lækkert tastatur. Hvis du kan undvære en håndledsstøtte, er Alloy FPS RGB fra HyperX et mere solidt tastatur til pengene, i min optik.

Ønsker du alle detaljerne på Attack X3 RGB fra Cougar selv, kan du give deres hjemmeside et besøg. Klik blot på banneret med deres logo herunder, og bliv sendt direkte dertil i en ny fane/vindue.

Konklusion

Lad os få sat de sidste ord på vores test af Cougar Attack X3 RGB tastaturet. Inden jeg modtog produktet var det rigtig længe siden jeg sidst havde set på at Cougar produkt, så jeg var spændt på at komme i gang.

Det første du bemærker når du pakker Attack X3 RGB tastaturet ud, er det lidt specielle design som både er en smule stilet, men også skriger lidt gaming samtidigt. Der er monteret ægte Cherry MX kontakter i tastaturet hvilket altid er lækkert at se, og at det samtidig er muligt at få Attack X3 RGB med hele fire forskellige af slagsen, gør det kun endnu federe. Hvis du er til RGB-lir så bliver du heller ikke skuffet her, for det er der masser af i dette tastatur, som sammen med UIX System softwaren giver dig mulighed for at tilpasse det helt som du vil.

Selvom vi ikke har nogle dedikerede medieknapper på tastaturet, har Cougar alligevel været så visionære at inkludere mediegenveje i F-tasterne, hvor der også kan skiftes mellem de tre indbyggede profiler i Attack X3 RGB. Inkluderet håndledsstøtte finder vi også i kassen, hvilket altid er et kærkomment syn – hvem kan ikke lide ekstra gratis tilbehør?

Skal jeg nævne nogle ting som jeg gerne så havde været anderledes på Attack X3 RGB tastaturet, kan vi starte med at nævne tilslutningen til computeren. Der er to USB-stik på det 1.8 meter lange kabel, men ingen USB-passthrough port på tastaturet, så hvad skal den anden port bruges til? Under testperioden havde jeg kun det ene af de to stik tilsluttet, og oplevede ingen problemer, så hvorfor overhovedet montere dette stik på kablet i første omgang? Derudover halter byggekvaliteten også en smule efter konkurrenterne i samme prisklasse. Selvom Attack X3 RGB byder på en top plade i aluminium, har det alligevel betydeligt mere fleks end andre tastaturer jeg har testet.

Vi lander på en samlet score der hedder 8/10 samt vores Safe Buy award, for et udmærket mekanisk tastatur der gør hvad det lover, og samtidig overrasker på enkelte punkter. Brugen af ægte Cherry MX kontakter, det lækre lys og ikke mindst den inkluderede håndledsstøtte, trækker tingene i den rigtige retning for Cougar. Med Attack X3 RGB fra Cougar på dit skrivebord, går du ikke forkert i byen, selvom er findes andre alternativer på markedet du også bør have med i dine overvejelser inden du køber.

Godt

Ægte Cherry MX kontakter (fås i fire udgaver)

Pænt indbygget RGB-lys

Software med masser af muligheder

Mediegenveje i F-tasterne

N-key rollover og 1000 Hz pollingrate

Indbygget hukommelse til profiler etc.

Håndledsstøtte er inkluderet

Overall fin komfort

Knap så godt

To USB-stik for tilslutning, men ingen passthrough port?

Føles en anelse billigt – en del fleks

Tastaturer med bedre byggekvalitet findes til samme pris

Score: 8 + Safe Buy award