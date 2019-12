AUTHOR :

Ducky Blade Air tastaturet er udstyret med de nye Cherry MX Low Profile RGB switche

I går omtalte vi Ny Cherry MX low profile RGB keyboard switch introduceret, og nu er det første tastatur blevet spottet i form af Ducky Blade Air, et mekanisk tastatur fra en særdeles populær aktør.

I første omgang er der frigivet et billede af det nye Ducky Blade Air mekaniske keyboard, som efter producentens eget udsagn, er monteret med Cherry MX Low Profile RGB Switches.



Takket været en lavere profil på kontakten, måler det nye Ducky Blade Air gamer tastatur kun sølle 22 mm i højden, og kunne med en række fede RGB LED modes, og kan også styres i zoner mht. lyset.



Her til er det mekaniske Ducky Blade Air gamer tastatur også udstyret med features som USB N-key rollover support, floating keycap design, Doubleshot keycaps og mulighed for macro programmering.



Ducky skriver selv:



“Additional features of the keyboard and Cherry switches include a USB Type-C Cable, with both Bluetooth and USB interface, IP40 certification and built in RGB modes such as Reactive, Rain Drop, Full Backlight, Colour Cycling, Breathing, Wave, Ripple and more. Operating systems supported by the keyboard include Windows, Mac, Android and iOS”



Vi har ikke kunne spore en pris eller officiel dato for release,