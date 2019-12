AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-01 18:59:46

G.Skill Ripjaws KM560 MX keyboard rammer butikkerne i Q4

En af de tunge drenge på markedet inden for RAM og gaming perifiri-udstyr, G.Skill, er klar med et nyt gaming tastatur, som er henvendt som et stærkt våben inden for eSport. Navnet er Ripjaws KM560 MX, som blandt andet er designet som et tenkeyless (TKL) tastatur, og option for forskellige mekaniske switche – Cherry MX Red, Cherry MX Brown samt tactile Cherry MX Blue.

Valget af et tenkeyless design, gør det nye Ripjaws KM560 MX gaming tastatur, en kende mere kompakt, hvis man sammenligner med andre full-sized keyboards.



Gamer tastaturet er også bygget med rød baggrundsbelysning og understøtter ligeledes N-key rollover for at minimere ghosting. En lille feature, som kunne blive anvendelig er muligheden for at disable Windows tasten, så du ikke i kampens hede ender med at ramme den, og dermed ryge tilbage til skrivebordet mens kuglerne pisker mod dig.



Den nye mekaniske G.Skill Ripjaws KM560 MX keyboard rammer markedet i Q4 2017, og prisen er stadig ukendt.