AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2017-10-24 12:02:00

Guide til valg af tastatur 2017

Står du overfor at skulle indkøbe et nyt tastatur, så er der mange ting du bør have med i overvejelserne. Tweak.dk sætter i denne artikel fokus på punkter, som skal sikre dig du ender ud med det bedste valg af tastatur.

At finde det perfekte tastatur til dine behov kan være svært – rigtigt svært. Specielt i disse tider hvor producenter producerer tastaturer til både kontorbrug og gaming med og uden lys og andre fikse dimser og dutter. Og hvad så med tasterne? Membran, mekaniske og hybridkontakter kan være volapyk for mange hvis man ikke tager marketingsmaterialet på indpakningen for gode ord. Derfor har vi lavet en guide der får dig godt på vej mod dit optimale keyboard.

Kontakter / Switches og ”Kapper”

For mange vil den vigtigste del af at købe et nyt keyboard være hvordan det føles i brug, og der er kontakterne – bedre kendt som switches det vigtigste element. Det er disse der trykkes ned og sender signalet om at du vil have f.eks. W og D knapperne til at være aktive. I de senere år har der været lidt af en renæssance på dette felt, da gamle patenter er udløbet, hvilket har givet de mange konkurrerende firmaer mulighed for at kigge hinanden over skuldrene og bruge hinandens designs i udviklingen af deres egne.

Helt konkret tales der typisk om tre typer kontakter (der er dog flere hvis man er lettere nørdet), membran som man ofte kender det fra de billige kontormaskiner – karakteristiske for deres lidt bløde og gummiagtige opbygning, lave lyd og lidt begrænsede levetid grundet materialerne. Scissor kender man typisk fra bærbare hvor tasterne skal være så flade som muligt for at man kan lukke låget uden at skade skærmen – disse fungerer i praksis meget som membran rent mekanisk.

Til sidst har vi den mekaniske kontakt, som tidligere mest blev i gamle kontor/fabriksmaskiner hvor levetiden skulle være i højsædet, men som i de senere år også fundet en plads i Gamer segmentet grundet dens meget robuste opbygning. Sammenlignet med membrantasterne larmer mange af disse kontakter dog i mindre eller højere grad. Der er dog efterhånden mange forskellige slags mekaniske kontakter på markedet, hvor flere har fokus på netop det lave lydniveau.

Sidst men ikke mindst er der kapperne, keycaps – Disse sættes ovenpå selve kontakten og er den del du trykker ned når du bruger keyboardet. Udover bare at vise hvilket bogstav du trykker ned kan materialet de er lavet af have en del at sige. Typisk er disse lavet i ABS plast, men opbygningen kan variere. Til keyboards med baglys skal materialet formes så at lyset kan skinne ordentligt igennem. Et lidt dyrere men mere robust plastmateriale kaldet PBT ses ofte på dyrere entusiast keyboards, som indtil for nyligt har været kendetegnet for deres ru overflade men mangel på mulighed for baglys – dette har flere firmaer dog formået at arbejde udenom.

Større er bedre… eller?

Udover kontakterne er der også en del andre faktorer som i mindre eller større grad bestemmer hvilket tastatur du reelt leder efter. Den fysiske størrelse samt antallet af knapper kan gøre en stor forskel til visse opgaver – f.eks. vil mange foretrække det numeriske tastatur til kontorbrug, hvor mange gamere foretrækker at spare den væk for at have bedre plads på skrivebordet. Der er også mange Gamer tastaturer der tilbyder såkaldte Macro taster – specielle taster der kan programmeres til at udføre en række tastetryk optaget på forhånd, f.eks. til at skrive en tekstbesked, eller trykke på en serie af taster efter hinanden for at udføre en opgave automatisk og hurtigere end hvad man selv ville kunne.

Ghosting / Key-Rollover

Selv om mange nok ikke kender termet ”Ghosting” har de nok været ude for det på et tidspunkt. Grundet opbygningen på mange billige keyboards (specielt ældre modeller) opstår der en trafikprop i kredsløbene hvis man prøver at holde for mange knapper nede af gangen – de elektriske signaler blokerer simpelthen for hinanden for forvirrer mikrochippen der oversætter tastetryk til inputtet der sendes videre til PC’en.

nKRO – eller ”Key Rollover” bruges til at beskrive hvor mange samtidige knappetryk et computertastatur er designet til – f.eks. betyder 4KRO at man kan holde 4 forskellige knapper nede samtidigt, hvor NKRO står for uendeligt mange. Specielt NKRO er blevet meget populært i gamer segmentet, da der er visse spilgenrer hvor man komme ud for at holde mange knapper nede samtidigt, og en knap der ”ghoster” er det sidste man har brug for.

USB eller PS/2?

Selv om USB har overtaget som standard for langt de fleste keyboardproducenter, er der stadigvæk nogle få der sværger ved den gamle PS/2 standard. Dette er fordi at forsinkelsen imellem tastetryk og registrering på PC’en skulle være mindre – dog er det et mindre problem i dag hvor kredsløb og drivere har opnået lignende hastigheder over USB. Der er ikke noget galt i at have et PS/2 keyboard, men man mister funktionalitet såsom softwarekontrol af lys, makrotaster og lign. på mange modeller der har begge stik som mulighed.

Lys og andre gimmicks

I en industri med så mange spillere er der altid nye forsøg på at hive forbrugerne over til lige netop deres produkt, og det betyder selvfølgelig en hel masse gimmicks såsom lyseffekter, makroknapper, USB/Lyd Hubs og specielle overflader på kontaktkapperne. Disse er alle ting som måske ikke gør en kæmpe praktisk forskel, men alligevel kan være rart/vigtigt for nogle. For eksempel er lys i gamertastaturer (ofte styret igennem software på PC’en) blevet meget populært. USB og Lyd tilslutninger er også meget normalt på dyrere keyboards, hvor du kan koble dit headset og mus til keyboardet i stedet for bag om kabinettet.

Konklusionen - Hvad skal man så vælge?

Hvilket keyboard der er det "perfekte" værktøj er utroligt personligt, og her kan vi ikke andet end give nogle generelle råd ift. til budget og formål.

Er det for eksempel et keyboard til et kontormiljø, hvor der er fokus på støjniveau er de fleste mekaniske keyboards udelukket, da kun nogle få kontakttyper kan måle sig med den bløde lyd som membran giver - derimod kan det være at du skriver så meget at dit keyboard hurtigt bliver slidt op og føles slidt. Det er her hvor de mekaniske kontakter vinder ind igen, og grunden til at de ofte bliver brugt i fabrikker og andre miljøer hvor holdbarhed og den "kontakte" følelse af at trykke knappen ned er i højsæde.

Er du til gaming, er der en god chance for at du enten sidder med ørebøffer eller højtalerne skruet lidt op, så du alligevel ikke lægger mærke til klikken fra keyboardet - Igen er de mekaniske for mange et naturligt valg, omend med et markant større udvalg alt efter hvilke gimmicks man leder efter. Er det behovet for ekstra knapper til dine makroer der trækker, eller muligheden for at det lyser op?

Til slut vil vi bemærke at der er langt flere producenter derude end bare de kendte "Gamer" producenter som Razer, Logitech og Steelseries - Mindre firmaer med store ambitioner såsom AZIO vinder ind på det vestlige marked, og der er også et voksende hobby entusiast netværk hvor folk piller ved deres eksisterende keyboards, eller bygger deres egne fra bunden med knowhow og materialer fra hinanden.