AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-06-04 08:13:00

MSI Vigor GK40 Tastatur

Behøver tastaturer være dyre eller mekaniske for at være gode til gaming? Vi har set nærmere på Vigor GK40 tastaturet fra MSI, og er klar med vores dom over gamer tastaturet, som ikke vælter budgettet, men stadig tilbyder en masse spændende features.

Det er ikke mange dage vi sidst så på et produkt fra MSI, som ikke var et bundkort eller grafikkort.

Her stiftede vi bekendtskab med MSI Vigor GK80 gamer keyboarded, som tydeligt viste MSI godt kan være med på andre hardwarekomponenter end grafikkort, AIO computere, bundkort m.v.

Turen er nu kommet til endnu et af slagsen, og dagens test byder på endnu et spændende tastatur. Sidste gang vi hilste på et tastatur fra MSI, var det et af deres absolutte topmodeller der var igennem maskineriet. Denne gang tager vi en tur i den anden ende af skalaen, når vi ser på et af deres budget tastaturer ved navn Vigor GK40.

Nyd vores præsentationsvideo nedenfor, og lad os dernæst se nærmere på specifikationerne og få pakket GK40 tastaturet ud!

Specifikationer og features

Jeg har som altid været en tur forbi producentens hjemmeside og fundet lidt talguf til jer. Nedenfor finder i specifikationerne på Vigor GK40 tastaturet, efterfulgt af et par billeder, der viser nogle af de features der tilbydes på gamerkeyboarded fra MSI.

Model: MSI Vigor GK40 gaming tastatur

Kontakt type: Membran (med mekanisk feel)

Tilslutning: USB 2.0

Dimensioner: 472 x 207 x 39 mm

OS Support: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Baggrundslys: Ja, 6 zoner med MSI Mystic Light support

Vægt: 1056 gram

Unboxing og en tur rundt om Vigor GK40

Lad os tage en hurtig tur rundt om indpakningen på tastaturet. Som mange andre gamer produkter fra MSI, er farverne på kassen sorte og røde, hvor vi på fronten også finder et stort billede af selve tastaturet, samt model navn naturligvis.

På bagsiden er der en masse oplysninger og features listet op, sammen med et par billeder af tastaturet. Lad os åbne kassen op og se hvad man får med.

Med kassen åbnet op, finder vi Vigor GK40 tastaturet pakket ind i en tyk skumpose, som skal sikre mod stød under transport. Ud over selve tastaturet, er alt vi ellers finder i kassen en quickstart guide – det er det hele.

Med kassen lagt til siden, kan vi tage det første rigtige kig på tastaturet som helhed. De sorte og røde farver fra kassen fortsætter på selve tastaturet, som er fremstillet i sort plastik med et par røde detaljer. Vi finder for eksempel den karakteristiske MSI gamer drage over numpaddet, mens at teksten MSI Gaming også er til stede over F1-F6 tasterne. I F-tasterne finder vi også en række genveje såsom medie og volume kontrol. Disse aktiveres ved at trykke på FN-tasten som også har et billede af MSI´s gamer drage.

I modsætning til mange mekaniske gamer tastaturer, er kontakterne gemt nede i selve tastaturet på Vigor GK40. Det giver en lidt smallere profil, men betyder også at skidt lettere kan samle sig nede mellem tasterne. Heldigvis er Vigor GK40 dog modstandsdygtig overfor lidt væske så du kan rengøres tastaturet uden at frygte kortslutninger – så længe du naturligvis ikke stopper det under vandhanen.

Bunden på Vigor GK40 byder på et lidt sjovt layout, med nogle mystiske huller som helt sikkert har en eller anden funktion. Der er to store gummifødder monteret på den integrerede håndledsstøtte, samt justerbare fødder som ikke bare har to, men hele tre højde justeringer.

Inden vi går videre til softwaren og selve testen af tastaturet, tager vi lige tre billeder af Vigor GK40 set fra siden. På det første ligger tastaturet fladt på bordet, på nummer to er de små fødder slået ned, og det sidste er naturligvis med de store fødder. Her er der altså tale om mere højdejustering end vi typisk ser på highend tastaturer der koster 3-4 gange så meget – not bad MSI.

Softwaren og testen

De sidste par MSI produkter vi har set på, har alle understøttet deres Gaming Center software, og Vigor GK40 er ingen undtagelse. Når softwaren åbnes op, mødes man af synet fra det første billede nedenfor. Har du flere understøttede enheder tilsluttet, vil disse figurere her. Ved at trykke på billedet af tastaturet, mødes vi af synet på billede to, som er styring af det indbyggede RGB lys. Det er faktisk det hele du kan gøre i softwaren sammen med Vigor GK40, ikke andet. Der er en række effekter at vælge imellem, hvor du kan tilpasse farverne, og det er det. På dyrere modeller får man helt sikkert flere muligheder, for at tilpasse de forskellige knapper, optage macroer og meget mere, men ikke her.

Vi bevæger os hurtigt videre til det sidste stop, inden vi lander ved konklusionen – test delen naturligvis. Det er nu vi skal have sat nogle ord på hvordan det rent faktisk er at bruge Vigor GK40 tastaturet. Jeg har de sidste mange år brugt mekaniske tastaturer, og sværger stadig til dem. Så at skulle sidde med et membrantastatur foran mig, var noget af en omvæltning. MSI skriver dog at Vigor GK40 skulle have membran kontakter med samme feel som mekaniske, så dette tænkte jeg ville gøre skiftet lidt lettere for mig. Dog var jeg ikke særligt imponeret over disse kontakter, og ser ikke helt hvor det mekaniske feel skulle være.

Der er uendeligt langt mellem de mekaniske PRES kontakter i mit Vanguard K08 tastatur, til membrankontakterne i Vigor GK40. Med det sagt var kontakterne ikke dårlige, men at skrive at de føles som mekaniske, er lige i overkanten. Du skal altid trykke en membran kontakt i bund, for at trykket registreres, hvilket betød at jeg gentagende gange missede nogle tryk når jeg skrev på tastaturet. Omvendt var der dog ingen problemer når der skulle games, da jeg her altid trykker tasterne i bund. Eftersom at tastaturet er fremstillet til gaming ser jeg derfor ingen store problemer i dette.

Jeg er dog også ret sikker på at Vigor GK40 ikke henvender sig til personer der er vandt til mekaniske kontakter, men i stedet for dem som lige er startet på PC gaming, eller måske bare er lidt ligeglade med tastaturet og blot ønsker noget billigt der virker. Til dette formål gør Vigor GK40 det virkelig godt. Den indbyggede håndledsstøtte tilføjer god komfort til tastaturet, sammen med muligheden for at justere højden i hele tre niveauer – en feature som selv meget dyrere tastaturer ikke ofte har. Det gjorde at jeg kunne spille mange timer uafbrudt, uden at føle ubehag i håndled eller andet – tommel op på dette punkt.

Der er også en masse genveje indbygget i tastaturet via FN/dragetasten. Med mulighed for at styre lyset og have medie og volume kontrol er man et godt stykke af vejen, hvilket gør livet lidt lettere for brugeren end manuelt at skulle i software og ændre disse ting. Alt i alt er Vigor GK40 fra MSI et ganske udmærket tastatur allround, men der er i den grad nogle ting som kunne være bedre. Har man prisskiltet i baghovedet, giver tingene dog mening og det er klart at MSI har måtte ofre lidt, for at kunne tilføje noget andet til prisen. Apropos pris, så lad os få snakket omkring denne nu og konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 03/06 2018 kan MSI Vigor GK40 tastaturet findes på nettet til omkring 400,- DKK. Dette er en ganske fornuftig pris for et budget membran tastatur med masser af gamer features, RGB lys og fin komfort. MSI skriver at Vigor GK40 har ”mekanisk feel” når man bruger det, men det er jeg dog ikke enig i – det føles som hvad det er, et membrantastatur.

Alle detaljerne på Vigor GK40 kan findes via banneret.

Konklusion

Det er blevet tid til at runde testen af Vigor GK40 tastaturet fra MSI af. Selvom det ofte er fedest at kigge på highend produkter, da de typisk tilbyder en masse lækkerier. Kan man også nu og da blive overrasket over hvor meget man egentlig kan få for pengene, når vi kigger budget ting. MSI har med deres Vigor GK40 skabt et ganske solidt gamertastatur, som giver mange af de features som dyrere tastaturer tilbyder – men uden at vælte budgettet.

Indbygget RGB belysning, håndledsstøtte og et design der skriger gaming er blot nogle af disse. MSI skriver på deres side og selve kassen, at Vigor GK40 har membran kontakter, der føles som mekaniske. Dette er jeg dog langt fra enig med dem i. Jeg er stor fan af mekaniske tastaturer, og bruger stort set ikke andet. Jeg har også testet flere tastaturer med såkaldte hybrid kontakter, som alle var bedre end disse. Er du dog ikke en tastaturnørd og blot ønsker noget der fungerer, så kig endelig nærmere på Vigor GK40.

Vi lander på en solid score der hedder 8/10, samt vores Safe Buy award. MSI har skabt et fint budget tastatur, med en god portion features som man ikke kan være andet end imponeret over – især med prisen taget i betragtning!

Godt

Byggekvalitet vs. pris er fin

Kan klare små mængder væske

Indbygget håndledsstøtte

Perfekt til budget gameren

Designet (for nogen)

Masser af genveje med FN-tasten

Knap så godt

Lyset kunne være kraftigere

Software giver kun adgang til lysindstillinger

Langt fra et mekanisk tastatur

Score: 8 + Safe Buy award