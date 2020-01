AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-12-23 07:04:00

MSI Vigor GK70

Vi skal i dag se på MSI Vigor GK70, der er et tenkeyless keyboard, som får en grundig tur gennem maskineriet hos Tweak.dk. Læs med i dagens test, og se om Vigor GK70 ikke kan blive det perfekte LAN-bræt til dig til Geeks Gone Wild i 2019.

Vi skal i dag se på MSI Vigor GK70, der er et tenkeyless keyboard, som får en grundig tur gennem maskineriet hos Tweak.dk. Det af de mest spændende aspekt ved dagens test, er selvfølgelig den lille formfaktor, der gør GK70 til det perfekte LAN-bræt, eller til at have med i rygsækken sammen med den bærbare computer.

Men inden vi kommer alt for godt i gang, starter vi med at tage et kig på indpakningen. Vigor GK70 kommer en en kasse med et sort og rødt farvetema, og et produktbillede på forsiden. Derudover er der et stort fokus på at GK70 er udstyret med Cherry MX Red kontakter, samt understøtter MSI´s Mystic Light, og på bagsiden finder vi relevant produktinformation om MSI GK70 tastaturet.

Specifikationer:

Model: Vigor GK70 Gaming Keyboard

Kontakter: Cherry MX RGB Red, i en letvægtskonstruktion i aluminium

Størrelse: tenkeyless

Features: N-key rollover

Tilslutning: USB 2.0

Systemkrav: Enhed med USB-port

Dimensioner: 354 mm x 137 mm x 46 mm

Vægt: 900 gram

Baggrundslys: RGB med 16.77 millioner farver

OS support: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 og 10 samt Mac OS X

Kabel: 1,8 meter braided

Levetid på mekaniske kontakter: 50+ millioner klik

Gamingmode plus andre genveje via FN-tast

Design:

Ud over MSI GK70 gaming keyboardet, følger der fire ekstra keycaps i aluminium med til gaming, samt 12 keycaps i plastik og gummi, og selvfølgelig et værktøj til at skifte tasterne.

Når vi ser på GK70 i sin helhed, så er der ingen der er i tvivl om at der er tale om et tastatur med et tenkeyless layout. Der er ikke et numerisk tastatur. Ser vi bort fra dette, er Vigor GK70 et flot og stilrent tastatur, med en stærk plade i børstet aluminium med et frækt MSI logo ved omkring piletasterne. Modsat det tidligere anmeldte Vigor GK80, medfølger der ikke en håndledsstøtte, og det gør at tastaturet føles mindre end det rent faktisk er.

Ligesom ved storebroderen, kan lillesøster GK70 også aktivere en masse genveje via FN-knappen, som på Vigor GK serien er mærket med et MSI dragelogo.

Der er i det hele taget ikke gjort plads til meget ekstra gejl på Vigor GK70 brættet, og den mulighed man har for at konfigurere keyboardet er begrænset til at skifte keycaps, og lave sine personlige profiler til keyboardet gennem MSI lightning programmet. De 4 specielle keycaps lavet i en legering af zink er spejlblanke, og skiller sig derfor meget ud fra resten af tasterne på GK70. Ved F-knapperne F1-F4 kontrollerer man lyset, mens at talrækken fra 1-5 huser de forskellige profiler der kan gemmes på tastaturet.

Cherry MX Red kontakterne er monteret på toppen af aluminiumspladen, hvilket betyder at knapperne ”svæver” over keyboardet, og ikke er nede i en ramme. Det gør det meget lettere at rengøre tastaturet regelmæssigt, og samspillet mellem aluminiumspladen som tasterne står på og RGB lyset, gør at lyset kastes tilbage af pladen. Det ser rigtig godt ud. Vigor GK70 keyboardet er lavet med 100% anti-ghosting, N-Key rollover teknologi og 1000 HZ polling rate i Gaming Mode, som sikrer at spillet reagerer lige så hurtigt som du kan klikke på tasterne.

Bunden på tastaturet består udelukkende af plastik. Der er to dedikerede gummifødder, mens at de indbyggede ben også fungerer som fødder når de ikke er slået ud i toppen. Vigor GK70 er desuden også designet således at der er påtænkt kabelføring under bunden af keyboardet, så du selv kan bestemme hvor kablet fra tastaturet skal løbe ud.

Fødderne under bunden på tastaturet ændrer skrivehøjden på Vigor GK70 når de klappes ud, og ændrer dermed vinklen som tastaturet står med. Det er noget vi kommer nærmere ind på senere i testen, hvor ergonomien kommer mere i fokus.



MSI Gaming Center:

MSI Gaming Center softwaren kan hentes direkte fra MSI’s egen hjemmeside, og er let at arbejde med i forhold til en personlig konfiguration af MSI produkter, i dette tilfælde MSI Vigor GK70 keyboardet. Man skal bare klikke på enheden man ønsker at konfigurere for at gå i gang med personlig konfiguration. Her er der mulighed for at tilknytte en makro til en hvilken som helst knap på tastaturet, og i venstre side af vinduet kan man vælge mellem fire forskellige profiler fra MSI’s side af.

Der er en række forskellige RGB effekter og indstillinger man kan vælge mellem, og man kan enten vælge mellem farverne på et farvehjul, eller skrive deres specifikke farvekoder ind i MSI Gaming Center programmet. Har du flere MSI produkter, blandt andet et bundkort samt MSI Mystic Light, kan du synkronisere RGB lyset med resten af setuppet. En lækker feature, hvis man er MSI fan.

Test:

Cherry MX kontakter er efterhånden beskrevet så godt at det ikke er noget vi går i dybden med. Lad os nøjes med at sige, at de performer på højde med andre Cherry MX red kontakter vi har testet gennem tidens løb, med et tilfredsstillende klik, og et godt taktil feedback. Vigor GK70 er et keyboard der er virkelig lækkert at skrive på, grundet den meget høje byggekvalitet. Kontakterne reagerer prompte og har en god højde i forhold til tastaturet - og det kommer vi ind på lidt senere.

Den største mangel for mit vedkommende, er helt klart at der ikke medfølger en håndledsstøtte. Også selvom der er tale om et LAN bræt, så synes jeg at det er en væsentlig mangel. Det behøver jo ikke at være verdens største og blødeste støtte der er tale om. Der er ikke en håndledsstøtte med i hvert falde, og det gør også at mange og lange sessioner godt kan blive hårde for håndleddene. Rent komfortmæssigt, er det da også det der gør sig gældende for Vigor GK70, nemlig at det er et meget responsivt tastatur, med en meget behagelig vinkel, når fødderne ikke er slået ud.

Jeg er meget begejstret for håndledsstøtter til keyboards, da jeg synes de giver det ekstra for at forbedre både spilleoplevelsen, men også arbejdet, hvis man påtænker at bruge tastaturet i arbejdsøjemed. Vigor GK70 er noget nær det perfekte LAN-bræt, men jeg synes personligt at der mangler en håndledsstøtte. Det er designet til at kunne være på meget lidt plads, men det havde nu klædt et tastatur i denne prisklasse, hvis der var mulighed for at klikke en håndledsstøtte på, når man ønsker det. Ser vi bort fra manglende håndledsstøtte, så er det et udmærket tastatur at skrive på, og personligt fortrækker jeg keyboardet med fødderne klappet sammen, så vinklen på tastaturet ikke er så stor. De lækre Cherry MX kontakter er ikke til at tage fejl af i brug, med et tilfredsstillende klik og godt taktilt feedback. Via Fn-tasten er det muligt at styre blandt andet lyset, men også en række andre genveje.

På keyboardet, kan man via genveje skifte mellem op til fem forskellige profiler, så du hurtigt og let kan skifte fra FPS layout til MOBA. Vigor GK70 er et meget lækkert minimalistisk tastatur, som har enkle features at byde på, men til gengæld er lavet med kvalitet for øje, og det er virkelig svært ikke at være glad for Cherry Mx Red kontakter. De fungerer bare, specielt hvis du bruger keyboardet meget. Vigor GK70 er ikke et keyboard jeg ville bruge til dagligt, da jeg er afhængig af mit numpad, men det er til gengæld det perfekte LAN-bræt. Og her kommer det virkelig til rette.

Keyboardet fylder ikke så meget, men man får al den kvalitet man er vant til med i en meget lille indpakning. Vigor GK70 er derfor så absolut anbefalelsesværdigt til dig der godt kan lide at game med vennerne, eller tager til LANs så ofte du kan komme til, eller dig der har en bærbar gamingcomputer, som bliver brugt til både skole, arbejde og spil, hvor du selvfølgelig skal have et ægte gaming bræt der passer godt med dine Chicken Dinners og sejre i MOBA-universerne.



Pris:

Vi har været forbi PriceRunner.dk for at hente en pris, og MSI Vigor GK70 tastaturet kan findes til en pris på på lige omkring 1200,00,- DKK inklusive fragt. Er du interesseret i at læse mere om Vigor GK70 tastaturet, eller andre MSI produkter, kan du klikke på MSI banneret herunder.

Konklusion:

Vigor GK70 er et tenkeyless tastatur. På godt dansk, betyder det at det kommer uden et numerisk tastatur. Det har en række meget lækre specifikationer, men det bedste er helt klart Cherry Mx Red kontakterne, samt den solide byggekvalitet som MSI leverer. MSI Vigor GK70 er et rigtigt lækkert high-end tastatur, der er som skabt til LAN og gaming ved vennerne. I min optik er det noget nær det perfekte LAN-bræt, som er let at have med på farten, uden at man går på kompromis med kvalitet eller features.

Der er de et væld af indbyggede genveje, og flot RGB lys, hvis det er noget man fokuserer på. Det eneste jeg føler at jeg mangler, er en håndledsstøtte. Hver eneste gang vi tester et tastatur uden håndledsstøtte, er en af ankerne, at vi savner den. Og det er der en god grund til, da ergonomien bare er bedre med en støtte på keyboardet.

Prisen på MSI Vigor GK70 er i den høje ende af spektret, specielt med tanke på at der ikke er en håndledsstøtte med, og at der er tale om et tenkeyless tastatur. Prisen lander på 1200,00,- DKK, men man får dog også fuld valuta for pengene, hvis man ser på kvaliteten!

Du skal have et reelt ønske om minimalisme, eller behov på grund af masser af LAN arrangementer og ture hen til vennerne, for at gå efter MSI Vigor GK70. Du får en masse godt med keyboardet, men går også på kompromis essentielle steder i vores optik. Specielt på ergonomien, for det er hårdt for håndleddene uden en håndledsstøtte, hvis man gamer en hel weekend. Vi ender derfor på 8, for et kvalitetsprodukt med enkle, men essentielle mangler. Skal du bruge en håndledsstøtte, vil det være værd at kaste blikket efter MSI Vigor GK80, som er storebroderen til netop dette tastatur.

Pros:

Cherry MX kontakter

Byggekvaliteten er i top

Mange genveje

Det perfekte LAN-bræt

Design - det er et flot tastatur

Cons:

Pris

Ergonomi - vi mangler en håndledsstøtte