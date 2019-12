AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2017-01-11 07:48:00

Mistel Keyboard - Barocco MD600

Mistel er ikke et firma der ringer mange klokker på disse kanter, men vi inviterer dem pænt indenfor til deres første danske test. Vi skal i dag kigge på deres Barocco keyboard, som er et 60% keyboard med et twist – som om at et 60% keyboard i sig selv ikke er specielt nok i sig selv, kan keyboardet deles i to for bedre ergonomi. Er du hardcore programmør, eller bare nysgerrig? Så skal du da klart kigge ind og læse testen med det samme!

Keyboards kan efterhånden findes i alle størrelse og former – Og som et hvilket som helst andet stykke værktøj er det for mange et must at have lige de funktioner man måtte behøve, ikke mindre, ikke mere. I denne evige søgen på det ”endelige” keyboard, kigger vi denne gang kigge på et lettere niche (nogle vil sige meget) keyboard med navnet Mistel Barocco MD600. Det er et 60% keyboard, dvs. at F knapperne, piletaster og numerisk tastatur er ”sparet” væk for at give en mindre profil. Barocco kan også deles midtover, så man selv kan justere vinkel og afstand for bedre ergonomi.

Er I med så langt? for der er mere på programmet. Man kan også programmere (næsten) hver enkelte tast i hele tre forskellige lag til forskellige programmer og behov.

Der er ikke voldsomt mange specs at gennemgå på tastaturet, men de få der er, kan meget vel være forskellen på om man er interesseret eller ej.

Specifikationer på Mistel Keyboard - Barocco MD600:

Keyboard layout: ANSI/ISO

Number of Keys: 62/63 KEYS (60%)

Keycap Material: PBT

Colour Picks: Black, White

Switch Type: Cherry MX (Black, Brown, Blue, Clear, Red)

LED Backlit: No (RGB Model available)

Macro function: Yes

Polling Rate: 1000Mhz

Matrix: NKRO

Multimedia Keys: Yes

On board memory: Yes (No Software)

Dimension: L295.5 X W124.5 XH 39.5 mm

Weight: 485 g

Indpakning og indhold

Mistel Barocco MD600 ankommer i en sort og metalfarvet kasse med en skinnende finish - hvilket også har medført at billederne blev lidt svære at tage. Der er en kort opsummering af brættets specifikationer samt et diagram af opdelingsfunktionen – På trods af hvad pakken siger, har vi faktisk modtaget et tastatur i nordisk layout.

Inde bag det skinnende ydre finder vi yderligere tre mindre æsker – en til hver halvdel og kabler og tilbehør i den sidste. Udover selve keyboardet og kabler medfølger der gummidutter til undersiden af keyboardet, en ekstra enter tast i orange og værktøjet til at udskifte denne med. Der medfølger også en kort manual med genvejstaster til bl.a. makroopsætning - mere om dette senere.

Mistel har som mange andre valgt at bruge de velkendte Cherry MX switches til deres keyboard, hvor de her specifikt har valgt den brune variant. Disse bruges ofte som den gyldne middelvej mellem Cherry’s Røde og Blå switches, da de modsat røde har taktil modstand men ikke den (vil mange mene) høje kliklyd som kendetegner den blå variant. Keyboardet kan dog fås Cherry Black og Clear, hvilket igen viser at keyboardet absolut henvender til de mere seriøse brugere.

Det samme kan siges om valget af PBT metoden til tastekapperne, da PBT modsat de ellers meget populære ABS kapper er mere modstandsdygtige og typisk holder længere – dog med en lidt højere pris grundet den mere komplekse proces.

Det er fedt at se at Barocco MD600 bruger lidt ekstra tid og penge på at sikre at keyboardet måske stadigvæk er i brug år ud i fremtiden, som man sikkert husker det fra de klassiske grå IBM keyboards der stadigvæk taster løs tyve år senere som om intet var hændt

Tager vi et kig på bagsiden finder vi hele fire USB stik. To der kobler de to dele sammen, samt to der bruges til at forbinde keyboardet på flere måder. Man kan enten vælge at bruge det som et ”normalt” keyboard med de to dele koblet sammen med de to midterste porte, den venstre port til din computer og eventuelt det højre til et numerisk tastatur købt separat. Alternativt kan man vælge kun at bruge den ene halvdel af keyboardet til f.eks. makroer som tilføjelse til et andet keyboard eller hvad man nu ellers kan tænke sig.

Mistel Keyboard - Barocco MD600 i brug

Med alle Mistel Barocco’s funktioner forklaret skal vi snakke om hvordan keyboardet faktisk er i brug, og der må jeg sige at jeg er utroligt positivt overrasket. Brættet føles robust og velbygget i hænderne, og ikke på nogen måde skrøbeligt, hvilket ellers ofte kan være tilfældet når der bruges så meget plastik i stedet for en metalramme.

De brune MX switches fra Cherry føles næsten ens efter en grundig sammenligning med andre brædder, samt vores reference switch tester, hvilket viser hvorfor mange producenter vælger Cherry, da deres kvalitetskontrol er virkelig imponerende. Det viser sig desværre ofte at nogle få taster på andre (kopi)mærke enten er lidt hårdere eller blødere ift. til gennemsnittet, hvilket kan ødelægge oplevelsen lidt.

Snakker vi konkret kontorbrug som Barocco lidt peger mod, skal man nok have tålmodige kollegaer, eller arbejde i et miljø hvor alle sidder med mekaniske keyboards – eller sagt med andre ord, Cherry Browns er ikke just den mest lydløse oplevelse. Dog kan man overveje MX Clear udgaven, som ikke larmer helt så meget.

Muligheden for makroer på alle taster er ikke uhørt vha. software som Razer’s Synapse, men det er sjældent at man kan gemme alting på selve keyboardet udenom at skulle bruge skyen og logins. Og det er nok her at Barocco er mest interessant ift. til gaming, da det er et bud på et LAN Keyboard, eller til e-sports udøvere der ikke gider døje med software logins hver gang de skifter maskine.

Hvad angår selve konceptet gaming skal man selvfølgelig være opmærksom på at der er sparet nogle knapper væk, så hvis man f.eks. jævnligt bruger F knapperne, skal man enten vænne sig til at det kræver en knap mere, eller binde nogle knapper om til F funktion.

Ergonomi

Den ergonomiske opdelingsfunktion er lige i øjet. Hvor mange ergonomiske løsninger oftest vælger en fast vinkel på en enkelt overflade hvor alle tasterne sidder forskudt, kan man på Barocco selv vælge vinklen ved bare at dreje på de to halvdele – eller helt vælge det fra og bare skubbe de to dele sammen og bruge det som et normalt 60% keyboard. Dog skal man ikke gøre sig de helt store forventninger for at bruge Barocco tastaturet på ujævne overflader som f.eks. ens skød, da de to dele nemt glider fra hinanden. Brættet bruger ikke magneter eller nogen form for låsemekanik for at holde de to dele samlet.

Nicheelementet

Man kommer nok ikke uden om at et 60% keyboard er en anelse niche – eller i hvert fald kræver en vis mængde tilvænning som ny bruger. Jeg bruger til daglig selv de standard ”full size” keyboards hvor man har både numerisk tastatur, piletaster og home row knapperne. Disse er alle sparet væk på et 60% keyboard, og gemt væk som ekstrafunktioner ved at man holder FN knappen nede og trykker på anden knap på keyboardet – en tilgang man ofte ser på bærbare til en vis grad.

Men helt lost er man ikke – F.eks. kan man omdanne tasterne i nederste højre hjørne til piletaster ved at trykke tastekombinationen Win + Alt Gr + Højre Spacebar. Dog mister man samtidig adgangen til FN knappen, hvilket ikke er helt optimalt hvis man f.eks. sidder og skriver kode og skal bruge de mange sparede taster – man ender hurtigt med at slå piletasterne til og fra hele tiden. Det er dog her at de tre ekstra ”lag” kommer ind.

Ved hjælp af en række tastekombinationer kan man skifte imellem flere unikke ”lag” hvor næsten alle taster kan have en anderledes funktion end normalt. Man kan f.eks kan flytte FN knappen til Caps Lock, så den altid kan tilgås. Man kan også bytte andre taster rundt efter behov, eller optage makroer og fylde et helt lag ud med dem til f.eks. Adobe, Office eller andre programsuites der har et hav af genvejstaster gemt væk. Jeg har selv ikke helt de behov, så det er ikke blevet testet i videre omgang, men det virker meget smertefrit. Dog havde jeg gerne set software som en mulighed til at optage og redigere i de mange lag, specielt fordi at der ikke er nogen visuel måde at vise/huske hvad hver knap gør ud over at trykke på dem, eller skrive dem ned på papir.

Sidst kan jeg hurtigt nævne at det er muligt at ændre hele keyboardet til Dvorak eller sågar Colemak layoutet, hvis man ikke lige skulle være tilfreds med Qwerty – og så selv pille kapperne af og sætte dem på så de matcher.

Men hvem henvender Mistel sig så til med alle disse besparelser og funktioner? Jeg vil mene at hvis man er programmør eller på anden måde skriver meget er keyboardet et åbenlyst bud på en trofast arbejdshest – specielt med henblik på at det er så kompakt at du kan tage det med på farten i en taske. Kigger vi på konkurrenter som Pok3r fra Vortex hvor man ikke får samme mulighed for ergonomisk opdeling (dog til en lidt lavere pris), er Barocco efter min mening et kig værd hvis man tænker på at investere kompakt.

Pris

Mistel Barocco kan på nuværende tidspunkt ikke findes på det nordiske marked, på trods af at vi har modtaget et keyboard med Nordisk layout. Mistel er dog på jagt efter en distributør, så man kan håbe der ikke går alt for længe.

Kigger vi på britiske Amazon kan Mistel Barocco MD600 købes for £ 169,99 eller små 1.500 DKK omregnet. Det er selvfølgelig en pris der kan tygges på, men det er desværre et niveau der er normalt så snart at der er tale om produkter der er bare en anelse niche, hvilket Barocco absolut må siges at være.

Mistel har for nyligt udgivet en RGB udgave af keyboardet – Om det så vil skubbe prisen yderligere op er svært at sige før vi får nogle konkrete priser i det lokale marked.

Du kan læse mere om Barocco MD600 på Mistel's egen hjemmeside ved at klikke på banneret herunder.

Konklusion

Mistel Barocco MD600 er uden tvivl et nicheprodukt, og derfor kan det være svært at retfærdiggøre overfor det bredere kundesegment. Men får man så noget for pengene som entusiast? Både og – Kigger vi på den mest oplagte konkurrent, Vortex Poker 3 har vi to stort set ens keyboards i både udseende og funktion – dog har Poker ikke samme mulighed for at opdeles for alternativ brug eller pga. ergonomi. Om denne forskel så er de små 300 kroners forskel, som der pt. er på de to iflg. Amazon vil jeg lade være op til den enkelte.

Jeg er personligt blevet utroligt glad for den kompakte størrelse på tastaturet der passer perfekt til at have med på farten. Dens størrelse passer perfekt til et værksted hvor pladsen kan være trang, kombineret med dens robuste byggekvalitet. Det er også klart en fordel for brættet af alle makroer gemmes på selve keyboardet i stedet for i skyen, da man så slipper for at døjes med logins osv..

Vi lander på et solidt 8 tal og vores nye ”Enthusiasts Only” award for et produkt der er mere gearet mod entusiasten med specielle behov end mainstream brugeren. Barocco’s mange funktioner går nok de fleste over hovedet i favør for et billigere full size keyboard, men det gør absolut ikke produktet mindre relevant for dem der har interesse eller behov for dem.

Godt

Kompakt og robust form

Bredt valg af switches

PBT tastekapper for bedre holdbarhed

Ergonomisk opdeling

Begge halvdele kan bruges alene eller udbygges med numerisk tastatur

Makroer i 3 lag, samt mulighed for piletastmode

Mindre Godt

De to dele hænger ikke godt sammen (ingen magneter eller lås)

Pris kan være svær at forsvare ift. til konkurrenter og mainstream marked

Ingen mulighed for software til programmering af taster

Piletaster er ikke mulige samtidig med FN funktionalitet på standardlag

Conclusion

Mistel Barocco is without a doubt a niche product, which makes it a challenge to justify it to the mainstream market. But do enthusiasts get something for their buck? Yes and no - If we take a comparative look at the most obvious competitor, Vortex Poker 3, we have two almost identical keyboards in both design and functionality - that being said the Poker doesn't have the same level of customization or ergonomic adjustment. Whether this difference is worth ~300DKK is very subjective and ultimately up to the individual.

I have personally grown very fond of the compact 60% size, easy to bring around from place to place. The size and build quality is just perfect for a small office desk or a workshop table where room is often at a premium. It's definitely a bonus that the keyboard carries all of its keybinds with it without needing access to the cloud via software and logins - something which isn't always possible (or allowed)

We end up with a solid 8 and our new "Enthusiasts Only" award for a product geared towards the enthusiast with special needs that the mainstream user might not appreciate. Barocco's many features are likely to go right over the head of most mainstream users, but that definitely doesn't make it a worse product for those with the needs or interest in these niche products.

Great

Compact and robust

Wide selection of switches

PBT keycaps - better durability

Ergonomic adjustment

Both halves kan be used alone or expanded with a numpad

3 layers of macros, as well as built in Arrow Keys function

Less Great

The two halves don't cling together particularly well

Price can be hard to defend compared to competition and mainstream market

Arrow Keys not possible together with FN functionality on default layer