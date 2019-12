AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-20 10:55:56

Modern Keyboard – Nu med sensor til fingeraftryk

Det er nærmest et must i dagens digitaliserede samfund at være i besiddelse af et godt tastatur til ens computer. Det er Microsoft godt klar over.

Det er nærmest et must i dagens digitaliserede samfund at være i besiddelse af et godt tastatur til ens computer. Det er Microsoft godt klar over.

Microsoft har altid haft for vane at fremstille nogle fantastiske keyboards, der får tænderne hos de fleste til at løbe i vand.



Nu prøver Microsoft igen at imponere. Denne gang sker det i form af det såkaldte Modern Keyboard, som netop er blevet annonceret.



Dette nye tastatur er en efterfølger til Microsofts populære Surface Keyboard. Modern Keyboard-modellen er som noget nyt blevet udstyret med en sensor til fingeraftryk.



Fingeraftrykssensoren er blevet gemt i den anden Windows-knap, der findes til højre på tastaturet. Du skal blot placere din finger på knappen, hvorefter sensoren vil gøre resten af arbejdet.



Fingeraftrykssensoren kan bruges til at logge ind på Windows 10-PC’er eller hjemmesider via Windows Hello.



Hvis du godt kunne tænke dig at få fingrene Microsofts Modern Keyboard, så kan du inden længe erhverve det for den nette sum af 129.99 dollars.

Besøg vores samarbejdspartner MSI via nedenstående banner.