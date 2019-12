AUTHOR :

Ny Cherry MX low profile RGB keyboard switch introduceret

Det er ikke så tit vi ser en ny tastatur-kontakt præsenteret fra Cherry, men det er hvad der er sket i dag. Denne gang en lavprofils switch, Cherry MX Low Profile RGB, som til trods for at være en helt ny keyboard switch, inddrager karakteristika fra allerede velkendte MX switch

Her vil især bærbare og andre produkter, hvor denne form for rent fysisk mindre kontakter kunne komme til gavn.



Cherry MX Low Profile RGB er kun 11.9 mm høj, og dermed hele 35 procent lavere end en standard switch.



Her til er afstanden fra anslag og til aktivering reduceret fra 4,0 til 3,2mm, og inkluderer ifølge Cherry, ”high-precision and long-life Gold-Crosspoint technology”



Med i designet kommer RGB, som er det nye hotte på næsten alle former for elektronik.



Cherry skriver:



As well as being optimized to provide a uniform illumination of the entire keycap and provide users with a choice of 16.8 million colours throughout the RGB spectrum.