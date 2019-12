AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-26 18:10:02

Patriot Viper V760 RGB mekaniske gaming tastatur ser dagens lys

Fra lidt uventet kant kommer Patriot med et helt nyt mekanisk gaming tastatur. Der er tale om deres nye Viper V760 RGB – SKU: PV760MBUMXGM

Fra lidt uventet kant kommer Patriot med et helt nyt mekanisk gaming tastatur. Der er tale om deres nye Viper V760 RGB – SKU: PV760MBUMXGM, som er designet med 6 dedikeret multimedia keys og 104 key rollovers krydret med deres anti-ghosting teknologi.



Viper V760 RGB er bygget med et aluminium kabinet, og inkluderer ligeledes en håndledsstøtte, som de fleste af os elsker under gaming m.v. og især, hvis man sidder mange timer og flækker modstandere i sine ynglings computerspil.



Med på vejen fra Patriot kommer følgende tekst om gamer tastaturet og dets features:



The Patriot V760 RGB mechanical gaming keyboard is sure to be the envy of all your friends at the next LAN Party. With 104 programmable macro keys and 16.8 million customizable colors to illuminate each key, the V760 will provide a personalized experience and ideal tactical key response.



Providing a keyboard where no keystroke will go unnoticed and supports nearly every Windows operating system including Windows 10, and Mac OS X, or higher.



For at se den komplette oversight over det nye gamer tastatur klik HER