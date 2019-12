AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-30 11:36:50

Pressemeddelse: Logitech G afslører ny LIGHTSPEED trådløst Mechanical Keyboard

Logitech G afslører ny LIGHTSPEEDTM trådløst Mechanical Keyboard og næste generations trådløse Gaming Mouse

Logitech G, et mærke fra Logitech, (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) annoncerede i dag to nye produkter, der fremmer høj ydeevne indenfor trådløs gaming. Logitech® G603 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse er næste generation af gamingmuse, der benytter sig af Logitech Gs nye advanced HERO™ optiske sensor og advanced LIGHTSPEED™ trådløs teknologi, og Logitech® G613 LIGHTSPEED Wireless Mechanical Gaming Keyboard der er et high-performance trådløs keyboard, designet til gamere, som kræver høj performance af mekaniske switches og samtidig friheden ved trådløs gaming. Derudover løfter Logitech G sløret for Logitech® G840 XL Gaming Mouse Pad, der er en højkvalitets musemåtte til dit skrivebord.

"LIGHTSPEED og POWERPLAY gjorde drømmen om ubundet og kompromisløs trådløs præstation til en realitet,” fortæler Ujesh Desai, vice president og general manager hos Logitech G. "Den nye HERO sensor i vores G603 trådløs mus og i det nye G613 trådløse mekaniske keyboard, viser vores engagement i at drive trådløs performance endnu mere på tværs af vores produktsortiment.”



HERO optisk sensor

For at opnå målet om at skabe en high-performance trådløs gamingmus, der også giver langvarigt batterilevetid, opfandt vi en helt ny sensor. HERO, der står for High Efficiency Rated Optical sensor, giver næste generations effektivitet, som skaber den bedste optiske sensor, der nogensinde er lavet til trådløs gaming. HERO tilbyder præcision og nøjagtighed ved 12.000 DPI uden acceleration eller udjævning, og 10x effektiviteten af tidligere generations sensorer.



Næste generation af trådløse gamingmuse

Logitech G603 leverer en fuldstændig trådløs oplevelse med høj ydeevne til selv de mest krævende gamere. Dette er den første gamingmus, der er udstyret med Logitech G's HERO-sensor med exceptionel nøjagtighed og præcision, med følsomhed på op til 12.000 DPI. Logitech G603 udnytter HEROs effektivitetspotentiale til at levere over 500 timers nonstop-gaming, med maksimal ydeevne. Den bruger LIGHTSPEED trådløs teknologi til at levere professionel trådløs ydelse og uovertruffen pålidelighed, der endda overgår mange kablede gamingmus.



High-Performance trådløst mekanisk keyboard

Logitech G613 er designet til en trådløs verden og har LIGHTSPEED trådløs teknologi, der giver en super hurtig report rate på 1MS, og mulighed for mulighed for multi-enhed-tilslutning via Bluetooth. Den giver op til 18 måneders gaming med bare to AA batterier. Logitech G613 indeholder også seks programmerbare G-taster, der giver dig brugerdefinerede makro-sekvenser og in-app-kommandoer ved fingerspidserne. Den har også Logitech G's eksklusive Romer-G ™ mekaniske key switches, der giver konkurrencedygtig ydeevne med utrolig følelse og holdbarhed. Romer-G switches aktiveres i en afstand på 1,5 mm, hvilket er op til 25 procent kortere og hurtigere end den førende konkurrent. Kombineret med en low-force 45g aktivering, giver Romer-G switche næsten øjeblikkelig lydhørhed og hjælper med at minimere træthed over lange gaming sessioner.



Musemåtte i bordstørrelse

Logitech G840 er designet til spillere, der værdsætter brede playspaces og rene opsætninger. Det er en ekstra stor musemåtte, som du kan sprede over dit skrivebord. Sæt dit tastatur og mus ovenpå denne Musemåtte for at få et renere og mere ensartet udseende.



Pris og tilgængelighed

Logitech G603 LIGHTSPEED trådløs gamingmus og G613 LIGHTSPEED trådløs mekanisk gaming keyboard forventes at være tilgængelige hos globale detailhandlere i august 2017 til en vejledende udsalgspris på henholdsvis DKK 699 og DKK 1.249. Logitech G840 Extra-Large Mouse Pad forventes at være tilgængelige hos globale detailhandlere i September 2017 til en vejledende udsalgspris på DKK 429.