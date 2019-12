AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-16 11:49:08

Razer BlackWidow Lite mekanisk tastatur annonceret

Enten kan man lide RGB eller også kan man ikke. Bag hjemmets fire vægge, kan f.eks. tastaturer med RGB-baggrundsbelysning ikke være til gene, men i kontorrummet kan et sådant tastatur betragtes som distraherende.

Enten kan man lide RGB eller også kan man ikke. Bag hjemmets fire vægge, kan f.eks. tastaturer med RGB-baggrundsbelysning ikke være til gene, men i kontorrummet kan et sådant tastatur betragtes som distraherende. Hvis du absolut skal bruge et mekanisk RGB tastatur, så kan måske Razers nyeste tastatur måske være interessant for dig.



Razer har annonceret deres nye familiemedlem i BlackWidow familien, BlackWidow Lite.



BlackWidow Lite har skrabet al farveladen af sig, og i stedet udstyret med hvide baggrundsbelyste, Razer Orange switche sammen med et slank og minimalistisk udseende, som firmaet hævder er egnet til det professionelle miljø.

– Razer Mechanical Switches deliver top performance for a lifespan of up to 80 million key strokes so they are truly reliable for work.

– Get access to advanced options and granular control with Razer Synapse 3, a cloud-based hardware configuration tool that lets you assign macros, set shortcuts, and more.

– Get up to 2 years of warranty and access reliable tech support. Purchase directly from RazerStore and get 14 days risk-free returns.



Min-Liang Tan, Razer co-founder og CEO fortæller:



“We play hard, but we work just as hard. One third of our daily lives are spent in front of desks, so we want you to experience a keyboard that makes typing feel great. The BlackWidow Lite keyboard was engineered to be the perfect companion for work and for play.”



Prisen på BlackWidow Lite er $90. Produktet kommer ikke med nordisk layout.

Læs mere HER

Billeder & Kilde:

Razer