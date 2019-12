AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2017-10-18 07:13:00

Roccat Isku+ Force FX

Roccat vender tilbage for en stund tilbage på Tweak.dk, med et nyt og spændende tastatur. Det drejer sig om deres semi-analoge tastatur, Roccat Isku+ Force FX, der er Roccats bud på et analog gaming keyboard anno 2017. Læs med for at se vores dom over det foreløbigt første mainstream analoge gaming keyboard.

Roccat er en gammel kending på Tweak.dk, og et ret kendt navn inden for perifært udstyr til gaming, på e-sport scenen, og i 2017 har de taget store skridt mod fremtidens keyboard. Roccat har nemlig forsøgt sig med en af de første versioner af analoge keyboards der findes indtil videre, og i dette tilfælde, er der tale om et semi-analog keyboard, på membrantaster.

Det er svært ikke at være spændt på udviklingen inden for analoge keyboards, specielt fordi det måske er det eneste punkt, hvor konsoller har været PC’en langt overlegen, i mange år.

Tastaturet vi skal se på i dag, er Roccats semi-analoge tastatur, Roccat Isku+ Force FX, der er Roccats bud på et analog gaming keyboard anno 2017.

Er du mere interesseret i at læse konklusionen, kan du hoppe direkte dertil, via quicklinks menuen herunder.

Specifikationer

Design

Test

Pris

Konklusion

English summary

Men inden vi rigtigt går i gang, starter vi med en unboxing af keyboardet. Hele herligheden kommer i den velkendte sorte kasse, med blåt tema. Kort og godt, Roccat farverne. På forsiden er der et billede af gaming keyboardet, inklusiv information om keyboardet, og på bagsiden finder vi produktinformation på forskellige sprog.

Når vi får åbnet for kassen, er der et Roccat Isku+ Force FX gamer keyboard, samt en instruktionsmanual. Det første som den opmærksomme læser skal være opmærksom på her, er at der ikke medfølger et værktøj til at afmontere tasterne, som der normalt gør, når vi ser på gaming keyboards. Og det er der selvfølgelig en grund til, og det er at der er tale om en membrantastatur, så der netop ikke er mulighed for at skifte tasterne ud. Desværre.

Specifikationer:

Trykfølsom QWEASD-tastzone

Oplyst RGB-tastatur med 123 taster

Forbedret anti-ghosting

3 programmérbare tommelfingertaster

5 programmérbare makrotaster

Medium højde taster, med Optimum Keystroke Response

Talk FX + AlienFX support

Macro Live! recording

Op til 5 game profiles

8 konfigurerbare media og hotkeys

Ekstra stor håndledsstøtte, der er sved- og fetresistent

Tre status-LED'er: Caps Lock, Easy Shift[+] og Num Lock

1000 Hz signalfrekvens

1ms reaktionstid

1,8m USB-kabel

Kort sagt, så er det et spændende tastatur vi skal se på i dag, og det første af sin art, som vi får mulighed for at teste på Tweak.dk. Vi har set meget frem til at få hænderne i denne nye og spændende teknologi, om end den har nogle begrænsninger i sig i version 1.0.

Design:

Selve tastaturet er et helt almindeligt membrantastatur, med 123 taster. Tastaturet er ikke ret højt, og har en lang håndledsstøtte, som er lavet så den er smuds-fri. Det vil sige at den siger pænt ”nej tak” til fedtede fingre, inden for rimlighedens grænser.

Keyboardet har medietaster, tre smarte tommelfinger knapper, og makro-taster. Kort sagt, alt hvad man har brug for i et funktionelt gaming keyboard. Jeg vil godt allerede afsløre nu, at en af de ting jeg har været mest glad for med keyboardet, er de tre tommelfinger knapper. De giver vanvittig megen funktionalitet, hvis man er lidt kreativ med opsætningen i spil. Her vil jeg godt give tre tommelfingre op, for et fedt designvalg. Jeg håber at det er en trend de forsætter med.

På bagsiden af tastaturet er der en lille fod der kan klikkes ud i hver side, så tastaturet kan blive lidt højere, til de der ønsker det, samt gummifødder, der sikrer en god stabilitet i brug. Knapperne på tastaturet er ikke ret høje, hvilket kan være superlækkert, hvis man er vant til at arbejde på en bærbar computer, eller lidt frustrerende, hvis man er vant til mekaniske gaming keyboards. Nu bruger jeg begge dele i tilstrækkelige mængder, så det var intet problem for mig at føle mig på hjemmebane med tasterne her.

Isku+ Force FX har trykfølsomme QWEASD-taster, der kan konfigureres i tre forskellige funktionstilstande, hvor tilstanden Smooth er den mest interessante, da tasterne kan reagere forskelligt, alt efter hvor hårdt man trykker på dem. Og det er også her, at jeg synes at den analoge teknologi virkelig bliver anvendelig. Smooth-tilstanden åbner op for muligheden for at tilknytte op til tre taster eller genveje til én enkelt tast i den trykfølsomme zone. Men det kræver en del tilvænning, og jeg må også indrømme, at jeg endnu ikke helt har mestret dette aspekt af keyboardet endnu. Dog er jeg helt pjattet med teknologien, og synes at den har mange spændende applikationer.

Force teknologien i keyboardet, er det der gør Roccat Isku+ Force FX til noget helt særligt, da det er et af de første produkter med denne type af teknologi. Og ifølge Roccat selv, er der flere produkter på vej som understøtter den nye og spændende funktion.

Force teknologien er kun i tasterne QWEASD, og det skyldes at Roccat har analyseret signaturen over den gennemsnitlige spillers tastetryk. Her har de fundet frem til, at QWEASD er de taster, som bruges mest hos PC spillere.

Det har ledt Roccat til at udvikle Force-teknologien og genopfinde QWEASD-tastezzonen i et polymerpiezoelektrisk kompositmateriale. Sagt på Dansk, så betyder det at tastezonen reagerer på den kraft man trykker med, hvilket betyder at det kun er fantasien der sætter grænser for dit fremtidige brug af et keyboard.

Roccats produkter arbejder sammen med Roccat Swarm, og Roccat Isku+ Force FX gaming keyboardet er ingen undtagelse. I Swarm har man mulighed for at lave sin personlige opsætning, tildele funktioner til sine trykfølsomme taster, samt sætte makroer op. Swarm fungerer som det skal, og er let at finde rundt i.

Gaming keyboardets lys er fuld RGB, med mulighed for at vælge imellem 16,8 millioner farver. Men det er også begrænset til en farve af gangen. Det synes vi er en skam.

Test:

Vi har som altid, forsøgt at gøre testen så bred som muligt. Det betyder i praksis, at vi har brugt keyboardet til alt fra gaming til arbejde, over en periode på et par uger. Som vi har nævnt flere gange efterhånden, så er det helt store omdrejningspunkt for dagens test, de seks følsomme taster, QWEASD, som vi har set meget frem til at prøve i praksis.

Men inden vi går så langt, så tager vi lige et øjeblik og går igennem, hvordan det er tasterne fungerer. Med Force kan man nemlig tilknytte tre forskellige funktioner til hver af QWEASD-tasterne. Hver af funktionerne kan aktiveres afhængigt af, hvor hårdt du trykker på tasterne, og det hele kan konfigureres i Swarm. Du vil kunne snige dig, når du trykker meget let på tasten, bevæge dig med normal fart ved normalt tryk og spurte, når du trykker tasten i bund.

Vi starter ved lyset, som er noget af det vi er mest skuffet over. Det er et keyboard med RGB belysning, men det kan kun tackle en farve ad gangen. Det betyder at du ikke får et stort og flot multifarvet RGB gaming keyboard, men et keyboard med kun en farve, til du ændrer det igen. Og det er hurtigt og let at gøre, men når man først har sagt R, har man altså også lyst til at sige GB. Jeg savner personligt noget mere ”oomph” i keyboardet rent visuelt, for det er lidt kedeligt at se på, når det pulser en enkelt farve, eller pulser mellem farver. Jeg ville ønske at det var muligt at konfigurere keyboardet mere, med henblik på RGB delen.

I brug er keyboardet en lækker sag, og den store håndledsstøtte er et kæmpe plus. Den gør hvad den skal, og utroligt nok, er den i høj grad resistent over for fedtede fingre og håndled. Det er faktisk ret lækkert at man ikke skal gå og tænke på det i hverdagen.

Rent praktisk, så præsenterer Roccat selv følgende scenarie omkring keyboardet, som giver et fint indblik i de muligheder som Roccat selv forudsiger teknologien har og får:

”Hvad med dit yndlingsskydespil? Du har en finskytteriffel, og du er i en god position bag en bygning. Med et almindeligt tastatur trykker du på A eller D for at rejse dig og afgive et skud, men med Force kan du trykke let på en tast for roligt at smugkigge - du bliver ikke så nemt opdaget, og du har en større chance for at affyre et dræbende skud. Force er en helt ny måde at se tastaturinput på. Du får større kontrol, hvilket giver større præcision - og det hele er lige ved hånden.”



Lyset i keyboardet kan justeres til 6 forskellige niveauer, med standard 16,8 millioner farver i sand RGB belysning. Tasterne er UV-belagte, i knækket hvid, en farve som kun din kone eller kæreste kan forstå. For os dødelige, er knækket hvid, en ganske almindelig hvid farve. Styrken i lyset er tilpas, og kan fint tilpasses mange forskellige omkringliggende lysniveauer, så det aldrig er en gene, ej heller i mørke lokaler. Dog er der ikke mulighed for at have forskellige farver på keyboardet, på samme tid. Det er en skam, da en ægte RGB nørd vil finde det svært at undvære. Men så er det altså heller ikke værre.

En anden lækker tilføjelse, er Roccats Easy Shift [+] teknologi, som gør det muligt at lave programmerbare funktioner på taster, ved at tilføje shiftknappen som en modifier, der gør det muligt at tildele taster flere funktioner, afhængig af om man holder modifier knappen inde eller ej. Og har du andre Roccat produkter, for eksempel en mus, er der mulighed for at bruge Roccat Talk teknologien til at bruge Easy Shift [+] til at aktivere makroer musen også.

I brug er keyboardet som det skal være, dog overraskede de lave taster mig lidt i starten. Det minder i virkeligheden mere om at skrive på tastaturet fra en bærbar computer, end et mekanisk tastatur.

Roccat Isku+ Force FX gaming keyboardet har derudover tre specialdesignede tommelfingerknapper, som undertegnede er blevet svært glad for i løbet af testen. De er bare superlækre at bruge når man spiller computerspil. De tre knapper er lige under spacebaren, og derfor let tilgængelige. Granater, makroer og andet godt er muligt at kode ind i de tre tommelfingerknapper, og jeg er svært begejstret for dem.

I brug er QWEASD tasterne gode at bruge, og det er sjovt og anderledes at sidde med et keyboard, som har analoge taster. Vi er vant til det fra konsollerne og deres joypads, og det er en fin tilføjelse til tastaturer. Der er ikke mere brug for at holde en tast nede, for at løbe eller snige, man kan bare styre det ved hårdheden af tastetrykket. Dog vil jeg også i samme ombæring gøre det klart, at funktionaliteten indtil videre er ret begrænset, da PC spil ikke er udviklet til denne teknologi. Endnu. Forhåbentligt kommer der mere fokus på det i fremtiden, for det er en kærkommen tilføjelse, som kan komme til at gøre spil sjovere og mere udfordrende. Bilspil i særdeleshed.

Det altoverskyggende minus for undertegnede i dagens test, er det faktum at der er tale om et membrantastatur. Jeg er vant til mekaniske tastaturer, og det er svært at hoppe tilbage på den anden side af andedammen. Ikke desto mindre, skal Roccat have ros for deres tastatur, som har masser af potentiale, men indtil videre matcher spillene ikke helt Roccats vision for hvornår og hvor meget man skal kunne gøre med analoge taster. Derudover bliver vi også nødt til at pointere, at nutidens spil endnu ikke er klar til den analoge teknologi, i hvert fald ikke når vi snakker om FPS spil. Javel, vi kan gå eller løbe, afhængig af hvor hårdt vi trykker, men det er også begrænset til det, for det meste. I bilspil er det en del sjovere nu, da man kan regulere hvor hurtigt man kører, og det virker. Som Roccat selv forudsiger, så har teknologien stort potentiale, men spillene er endnu ikke helt klar til teknologien endnu.

Pris:

Som altid har vi været en tur forbi PriceRunner.dk for at hente en pris til dig. Prisen på Roccat Isku+ Force FX gaming keyboardet er 838,00.- DKK inklusiv fragt. Det er en fair pris, for et keyboard som prøver noget nyt. Tryk på knappen herunder, for at komme til en prisoversigt, eller tryk på Roccat banneret, for at blive ledt videre til deres hjemmeside, hvor du kan læse mere om keyboardet, og deres andre produkter.

PRIS: 838,00.- DKK i skrivende stund

Konklusion:

Det er blevet tid til at samle tankerne om dagens testobjekt, nemlig Roccat Isku+ Force FX gaming keyboardet. Det er et keyboard som på mange punkter fornyer hvad det vil sige at være et keyboard, men det er ikke perfekt. Jeg er vild med tommelfingerknapperne, som man kan gøre næsten lige hvad man vil med. De er ekstremt funktionelle, og de ligger godt til venstre tommelfinger, når man spiller spil.

Lyset i keyboardet er en af de ting vi er ret skuffede over, for selvom det er RGB lys, kan man kun have en farve aktiv af gangen. Det bliver lidt kedeligt at se på i længden. Der kunne i hvert fald godt have været mulighed for at veksle mere imellem farverne og farveskemaet på keyboardet. Derudover er det også vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et membrantastatur, med forholdsvis lave taster. Roccat Isku+ Force FX bliver markedsført som et gaming keyboard, men min personlige mening, er at det minder mere om et tastatur fra en bærbar computer, end et mekanisk tastatur. Om det er noget du kan affinde dig med, i et bytte for at få fingrene i Force Fx teknologien er et individuelt skøn, men måske det er noget der vil blive arbejdet videre med i næste udgave af keyboardet. Man kan håbe.

Og så kommer vi til det mest spændende, vores konklusion over brugen af de analoge taster. Det har været sjovt at prøve, og vi kan helt sikkert se potentialet i tasterne. De fungerer godt, er lette at bruge og lave opsætning til, og der er som sådan ikke en finger at sætte på funktionaliteten af tasterne. Men, vi må også være ærlige og påpege, at PC spil ikke helt har indhentet denne teknologi endnu. Der er support for en række spil, men en meget større andel understøtter endnu ikke teknologien. Vi håber at spiludviklerne vil have den analoge teknologi i tankerne i fremtiden, for vi er ikke i tvivl om at det vil tilføre en del til spiloplevelsen. Det er sjovt, og det virker, og det er så sandelig på tide at vi får mulighed for at benytte analoge taster på PC.

Vi slutter dagens test af med at give Roccat et skulderklap og tre tommelfingre op til deres Roccat Isku+ Force FX gaming keyboard, som ikke er perfekt, men første udgave af en helt ny type af tastaturer, som vi alle skal have fingrene i, i fremtiden. Keyboardet for en karakter på 7 ud af 10.

Pros:

Pris

Analoge QWEASD taster

RGB lys

Cons:

Kun analoge QWEASD taster, resten er ikke analog

Membran-tastatur

RGB lys kan kun lyse med en farve af gangen

English summary:

It time to collect our thoughts about today's test object, the Roccat Isku + Force FX gaming keyboard. It's a keyboard that, on many points, renews what it means to be a keyboard, but it's not perfect. I love the thumbbuttons, with which you can do almost anything you want. They are extremely functional and they are positioned well in proximity to your left thumb, when playing games.

The light in the keyboard is one of the things we are quite disappointed with, even though it is RGB light, you can only have one color active at a time. It is a bit boring to look at. At least, there is the option to change more between the colors and the color scheme on the keyboard, but you have to do it manually. In addition, it is also important to note that it is a membrane keyboard, with relatively low keys. Roccat Isku + Force FX is being marketed as a gaming keyboard, but my personal opinion is that feels more likea keyboard from a laptop, than a mechanical keyboard.

And then we come to the most exciting part, our conclusion about the use of the analog keys. It has been fun to try and we can certainly see the potential of the keys. They work well, are easy to use and set up, and as such, there is no way to put against the functionality of the keys. But, we must also be honest and point out that PC games have not fully adapted to this technology yet. There is support for a number of games, but a much larger proportion does not yet support the technology. We hope that game developers will keep the analog technology in mind in the future, because we're sure it will add to the gaming experience. analogue keys are fun and works and it's about time that we get the opportunity to use analog keys on a PC.

We conclude today's test by giving Roccat a shoulder clap and three thumbs up to their Roccat Isku + Force FX gaming keyboard which is not perfect, but the first version of a brand new keyboard with technology we all deserve to get a hand on. The keyboard gets a score of 7 out of 10.

Pros:

Price

Analogue QWEASD keys

RGB light

Cons:

Only analogue QWEASD keys, the rest is normal membrane

Membrane-keyboard

RGB light can only show one color at a time