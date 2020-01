AUTHOR :

SteelSeries nye mekaniske switche tilbyder justerbare aktiveringspunkter via magnetfelter

Dansk gaming peripheral og tilbehørsproducent SteelSeries, har annonceret en ny mekanisk tastatur switch, der ifølge producenten vil ændre gaming. Et område vi ikke ser de store innovative tiltag inden for.

Virksomhedens nye OmniPoint switche anvender magnetfelter til at måle den nøjagtige afstand, som en tast trykkes ned. Dette betyder, at hver key kan justeres til det nøjagtige punkt, du selv vil have switchen til at registrere, fra en dybde fra 0,4 mm op til 3,6 mm for dem, der foretrækker et længere tryk.



SteelSeries forklarede i samme omgang, at deres nye switche tilbyder 5x hurtigere aktivering og 8x hurtigere responstid sammenlignet med en traditionel mekanisk switch.



”OmniPoint switches are said to have a smooth and linear feel, similar to a red switch. Curiously enough adjusting the actuation point only affects when the keyboard registers a keypress, not how the key physically feels under your finger. Each key travels the same distance when bottoming out at any actuation point” fortæller SteelSeries copy manager Megan Thaler i en blog.



Men kan det være en fordel med en kort aktiveringsafstand?



Sættes den til 0,4 mm, vil man stadig trykke tasten helt i bund, da der ingen tactile feedback forefindes før den rammer bunden?



Vi håber at kunne konkludere, når vi modtager en sample.



SteelSeries Apex Pro lancers 11 juni med en prisseddel på $200, hvor omtalte switch er integreret.