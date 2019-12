AUTHOR : Lars

Tesoro Gram SE Spectrum gaming tastaturer ser dagens lys

Et nyt gaming tastatur fra Tesoro, fandt sin vej ind på markedet henover weekenden. Tesoro Gram SE Spectrum, er et mekanisk gamer tastatur til en pris af 119 USD

Henover weekenden har Tesoro sendt et nyt familiemedlem ind på gaming scenen. Denne gang et veldesignet mekanisk tastatur, Tesoro Gram SE Spectrum, som udbydes i enten sort eller hvid finish. Prisen er sat til $119, hvilket på ingenmåde burde skræmme inden for gaming segmented.

Det nye Tesoro Gram SE Spectrum mekaniske gamer tastatur måler 447 mm x 136 mm x 33 mm, og er udstyret med et 104-keyset med Tesoro’s egne in-house Optical Switches. Tesoro skriver blandt andet dette giver ”Providing faster response times and higher durability than conventional mechanical switches”.



En påstand vi har i sinde at teste af på vores sample.



Både keycaps og kontakt på Gram SE Spectrum er hot-swappable, og under den smukke overflade, finder vi en ARM SoC, med 512 KB lager til f.eks makros.



Tesoro Gram SE Spectrum er tiden tro med integrering af fuld N-key rollover og anti-ghosting, og så er der ikke mindre end 16.7 millioner farvemuligheden med RGB LED lighting.



Gram SE Spectrum er også udstyret med en IP56 certificering som gør du er delvist sikret, når og hvis du taber colaen.

