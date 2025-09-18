Corsair Sabre v2 Pro

Corsair er klar med deres nyeste bud på en ultra let gaming mus til det krævende publikum. Corsair Sabre v2 Pro kommer med et super lav vægt 8000 Hz polling rate og Corsairs Marksman S sensor.

18 sep. 2025 kl. 15:00 Af Kenneth Johansen

Centrale Features:

Connectivity: Wireless

Wireless Battery Type and Chemistry: Rechargeable, Li-ion polymer

Up to 70 hours at 1K Hz Up to 16 hours at 8K Hz

CORSAIR MARKSMAN S

Optical

100 - 33,000 DPI, with 50 DPI steps

1

None

5

1000/2000/4000/8000 Hz

BLACK/WHITE

UPE

119.16(L) mm x 62.55(W) mm x 38.21(H) mm

36 g

De vigtige detaljer her er naturligvis en meget lave vægt sammen med en 33.000 DPI optisk sensor og muligheden for 8000 Hz polling rate.





En tur rundt om Corsair Sabre v2 Pro

Designet på Sabre v2 Pro er super afdæmpet og skåret helt ind til benet, på samme måde som vi ser med de fleste gaming mus der sigter efter Pro markedet. I det segment er det form og funktion over lir og looks.

Musen kan fås i en sort eller en hvid version, og vi har fået besøg af den sorte udgave. Ud over en smule af Corsairs gaming gule farve omkring scrollhjulet, så er sort mus fra top til tå.

Der er ikke skyggen af RGB belysning og det eneste, ud over den gule farve, der stikker lidt ud, er et diskret Corsair logo på bagenden af musen. Det er også sort, men lavet med et blankt finish, så det stikker lidt ud.

Vi får fem knapper i alt, fordelt i det efterhånden helt klassiske layout, med de to primære højre/venstre knapper og scrollhjulet på toppen suppleret af to sideknapper.

De primære knapper er med mekaniske kontakter, der giver et tilfredsstillende feedback under brug, uden at være alt for larmende i deres lyd.

Hele musen er lavet af letvægtsmaterialer og Corsair har klaret at presse vægten helt ned på 36 gram. Der er også tale om et relativt lille mus, så det har sikkert også hjulpet på at bringe vægten ned.

Der er kun en meget let tekstur på overfladen, men der følger et sæt Grip Tape klistermærker med til siderne og knapperne på musen, hvis man ønsker mere greb.

Ser vi på undersiden af musen kan vi se Corsairs optiske Marksman S sensor, som kan indstilles fra 100 til 33.000 DPI i 50 DPI trin.

Vi har også en power knap og så de to buede UPE strips, som er installeret som standard. Hvis man foretrækker dem lidt større følger der et sæt med i kassen.

I fronten af musen finder vi et USB-C stik til opladning af musen via det medfølgende vævede stofkabel.

Det er også det, du bruger til at forbinde den medfølgende USB Dongle. Det er, som de fleste andre 8K dongles, en lille klods og ikke de “normale”, der kan sættes direkte i en USB port på din PC.

Den medfølgende USB Dongle kommer med et lille klip på den er let at hæfte fast på din musemåtte, så den er så tæt på din mus som muligt under brug.





Software

Corsair har med en del af deres nye produkter taget skridtet til en Webbaseret løsning til deres software. Det hilser jeg i den grad velkomment, da det betyder at man kan slippe for at skulle installere endnu et lille stykke dedikeret software.

Hvis ikke man har alt tilbehør fra den samme producent, bliver det hurtigt til mange stykker software.

Vis Corsairs Web Hub har du mulighed for at tilpasse de samme ting, som vi er vant til, så på den front er der ikke noget nyt.

Via menuen kan vi vælge tilpasning af knapperne, DPI indstillinger og endeligt mulighed for at opsætte Macro funktioner.

Alle indstillingerne bliver gemt på den interne hukommelse på Sabre v2 Pro. Der er kun mulighed for en enkelt profil på musen. Der er dog i den profil mulighed for at gemme op til fem DPI trin.

Efterfølgende har du mulighed for at skifte imellem DPI indstillinger på musen ved at klikke på højre knappen og tilbage knappen på samme tid.

Software løsningen har under min test været i Beta format, men jeg har ikke oplevet nogen problemer med softwaren.





Test

Jeg har brugt Corsair Sabre v2 Pro over et par uger, primært til en solid omgang gaming. Det har mest været Space Marine 2, men kombineret med en let blanding af andre typer af spil.

Der er helt klart tale om en af de letteste mus jeg har prøvet, hvilket bestemt kan mærkes. Det er samtidigt også en ret lille mus, hvilket ikke betyder det store for mig, da jeg som regel bruger et claw grip og her passede størrelsen stadig fint.

Hvis man har lidt større hænder, og gerne vil føle musen lidt med en palm grip, så skal man altså være opmærksom på at Corsair Sabre v2 Pro er en lille sag.

Ydelsen på Corsair Sabre v2 Pro er dog ikke en lille sag, for den er helt i top. Vi får her en super responsiv mus, og jeg har på intet tidspunkt i min test oplevet skyggen af problemer med forbindelsen eller med den indbyggede Marksman S sensor.

Som jeg har været inde på i en del af mine andre tests af mus og tastaturer, så føler jeg personligt dog ikke, at muligheden for 8000 Hz polling rate gør en mærkbar forskel i mine spil.

Det er nok mere parametre, der gør en forskel for de professionelle spillere, som Corsair har designet Corsair Sabre v2 Pro i samarbejde med.

Som med de fleste andre mus i denne lette vægtklasse foretrækker jeg lidt mere greb end musen i sig selv tilbyder. Derfor var det lækkert at Corsair havde sørget for et sæt Grip Tape i pakken.

På samme måde giver Corsair os også muligheden for at tilpasse, hvilke Mouseskates du bruger. Der er et mindre og lettere sæt monteret som standard, men hvis du foretrækker mere glid, er der også et større sæt med i kassen.

I forhold til batteritiden, så afhænger det meget af, hvilken Polling Rate man bruger. 8000 Hz polling rate suger naturligvis betydeligt mere batteri. Hvis du kan leve med den mere normale 1000 Hz polling rate, så forventer Corsair omkring 70 timers batteritid. Jeg har ikke oplevet noget under min test, der peger på at Corsair Sabre v2 Pro ikke fint lever op til den angivelse.





Pris

Corsair Sabre v2 Pro er endnu ikke kommet på hylderne mens jeg skriver denne anmeldelse. Jeg kan derfor heller ikke finde nogen online pris. Corsair angiver dog selv en forventet salgspris på 1250 kroner.

Det er ikke den dyreste mus jeg kan finde pt, men den placerer den stadig i den dyre ende på niveau med mange andre gaming mus målrettet "Pro" segmentet.





Konklusion

Corsair har med Corsair Sabre v2 Pro lavet en utrolig let og lille mus fyldt med features målrettet “Pro” segmentet.

Det betyder, at man får en mus som er lavet i samarbejde med superkræsne brugere, som forventer en super højtydende mus.

Som almindelig dødelig gamer er det svært for mig at måle på de features, da mit niveau simpelthen ikke er godt nok til at super high end features flytter marginalerne nok.

Jeg kan dog sige, at Corsair Sabre v2 Pro har været en drøm at bruge, og er en af de letteste mus jeg har prøvet med en ydelse, som jeg ikke kan sætte en finger på.

De mange high end features betyder dog også, at prisen ligger i den tunge ende. Så mit råd er at vurdere om man virkelig har brug for alle de dyre features, for der findes virkeligt mange gode solide gaming mus til betydeligt mindre penge.

Er man krævende gamer, som måske sigter efter “Pro” mål, så er Corsair Sabre v2 Pro dog i den grad et lækkert værktøj at have med på rejsen.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Enthusiast Only Award, for en super let og super high end gaming mus til entusiasten.





Fordele

Super let

Responsivt og hurtig Marksman S Sensor

Velfungerende Online Software





Ulemper