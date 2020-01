AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-03 09:43:28

Asus afslører Glacier Blue som farvevalg til ROG bærbare

Efterspørgslen på alternative farver på Asus ROG laptops har gennem tiden været stor. Vi har tidligere set partnerskab med BMW til bærbare computere, hvor en grå tonet farve fik god feedback fra brugerne.

Efterspørgslen på alternative farver på Asus ROG laptops har gennem tiden været stor.

Vi har tidligere set partnerskab med BMW til bærbare computere, hvor en grå tonet farve fik god feedback fra brugerne. Nu har ASUS taget gik et skridt videre, og fremtryllet Glacier Bluesom option til deres ROG bærbare, som i vores optik ser bedre ud.



Glacier Blue tilgængelig på alle nye modeller



ASUS fortæller:



“Continuing the trend for unique looking laptops that push the boundaries of conventional design, 2019 brings a striking new color for the newest ROG gaming laptops. Though Original Black is here to stay, this year’s focus on ROG Intelligent Cooling inspired our designers to find a cool color to complement our improved thermals. The result is a frosty shade that looks and feels brighter and lighter, bringing new energy to gaming laptops. To retain a sense of boldness and hint at the hardware within, we passed over sleepier shades in favor of high-energy blues inspired by science fiction.



Glacier Blue unifies these concepts with a wintry look. This specific shade has a slight silvery sheen in the light, making it appear paler and more polished from a distance, but it becomes surprisingly saturated upon closer inspection. The brighter appearance helps mask fingerprints and other blemishes while also blending in with more mainstream and professional laptops. Bolder blue tones jump out when you’re up close or in darker environments, providing a shot of color along with more contrast for RGB lighting”



Glacier Blue fremgives senere i 2019 via deres kommende Zephyrus S GX502, Zephyrus M GU502, Strix G G531 og G731.

Kilde & Billeder

ASUS