Du har selvfølgelig helt sikkert set nogen af reklamerne på Tweak. De er der, fordi man ikke kan spise computer mus eller grafikkort, selvom de utvivlsomt er super sprøde og fyldt med nærende RGB. Tweak har en størrelse, som kræver fuldtids engagement, og derfor har vi lidt reklamer. Vi sætter en ære i at levere reklamer, som er relevante for både vores brugere og vores content. Vi holder ufattelig streng kontrol med netop vores reklamer, og derfor kan vi garantere, at du aldrig vil se reklamer for casino, lotto, pornografi eller lignende på Tweak. Hardware og gaming; intet mere, intet mindre.

Gennem vores mange års erfaring har vi skabt værdifulde bånd til stort set alle store brands indenfor gaming og hardware. Disse fantastiske brands og partnere hjælper os med altid at skaffe de seneste informationer, tips om de nyeste trends og ikke mindst hjælper os med hardware til anmeldelser. Anmeldelser, hvor vi sætter en ære i virkelig at gå i dybden, for at hjælpe dig; vores læser.

Vores medarbejdere

I skal selvfølgelig ikke snydes for at lære lidt mere om, hvem nørderne på Tweak er. Det er klart. Som vi nævnte tidligere, så grundlagde Martin Tweak, og han var bestemt ikke den eneste i kongeriget som havde en brændende interesse for gaming og hardware. Kort efter grundlæggelsen af Tweak kom Thomas med ind i billedet. Thomas er kodenørd med stort K, og han har kodet det Tweak, som vi kendte det indtil i dag.

Efterfølgende kom andre dedikerede nørder til, som over årene har brugt langt mere fritid på Tweak, end man nogensinde tør gøre op. Men vi elsker det! Langt de fleste er ikke drevet af penge, for der er ikke til fuldtidsanmeldere. Vi er drevet af vores passion, og vores indre lille nørd, som skriger af glæde, hver gang han kan unboxe eller trække et stykke plastik af et stykke funklende nyt hardware.

Det er et job, hvor man ikke bliver rig. I hvert fald ikke traditionelt set. For man bliver rig på nørderi, og det er det, vi elsker!

Vi styrer altid efter at bringe jer det nyeste, og derfor prøver vi også altid at sende en medarbejder eller to til eksempelvis CES i Las Vegas i januar eller COMPUTEX i Taipei i juni.

Skulle du have lyst til at møde crewet, så er her et lille blik bag facaden. Du skal også altid være velkomne til at fange os på forummet, de sociale medier eller andetsteds.