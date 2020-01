AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-12-29 10:28:00

Asus ROG Zephyrus M GM501 - Thin and light gaming

Let og transporttabel high end gaming er en lækker tanke, men der følger en del udfordringer med. Vi ser på om ASUS har knækket koden med deres ROG Zephyrus M GM501 gamer-bærbar, hvor intet bør være overladt til tilfældighederne.

Det var sidste år på Computex, at jeg første gang fik et kig på ASUS’ Zephyrus Gaming Laptop som med et ret specielt look fik mange til at stoppe op og tage et ekstra kig på maskinen.

Det tog lang tid fra det første kig til maskinerne landede på hylderne herhjemme, og lidt længere endnu, før jeg fik muligheden for at tage et kig på den. Men det er sket nu, og i dag samler jeg op på, hvordan den oplevelse har været.

ASUS ROG Zephyrus maskinerne forsøger at bygge bro imellem det, som tidligere var ret umuligt at få samlet i samme pakke. Nemlig en laptop som både var i en fornuftig og transportabel størrelse, men samtidigt også kunne give solide high end gaming resultater.

Når man kigger på Zephyrus M maskinen, så har den ihvertfald imiddelbart klaret den ene af opgaverne for det er alt andet lige en ret kompakt maskine med et, efter min mening, lækkert design som ikke skriger gaming alt for meget.

Bortset fra få elementer i designet ville den sagtens kunne gå for at være en mere almindelig thin and light laptop.

Maskinen måler 38,4 gange 26,2 cm og med en højde på kun 1,75 cm, når den er foldet sammen, hvilket så vokser til 1,99 cm, når man åbner den.

For at kunne holde det slanke design, men samtidigt ikke miste for meget af køleevnen har ASUS nemlig lavet et specielt design, der betyder at bunden på maskinen åbner sig op når du slår skærmen op. På den måde bliver der et større luftindtag når man er stationær og man bruger laptoppen, og man spare pladsen når den skal være i tasken.

Det er en smart måde at gøre det på, men jeg kan godt være en smule bekymret for holdbarheden på sigt, da det er begrænset hvor kraftig konstruktionen kan være. Jeg forestiller mig dog, at langt de fleste med en PC som den her, bruger den på et bord og ikke i sengen eller sofaen, og så længe man gør det forventer jeg ikke nogen umiddelbare problemer, da løsningen trods alt virker ret stabil.

Den samlede vægt på det hele holdes under 2,5 kg, så det er i den grad en laptop, som sagtens kan kaldes let, sammenlignet med mange andre gaming laptops, som jeg har kigget på tidligere.

Selve kabinettet er lavet solidt i børstet aluminium, som ser rigtigt lækkert ud, men som desværre også er en magnet uden lige på fedtede fingre og snavs på overfladen. Så hvis den skal blive ved med at se godt ud, skal man være indstillet på at pudse den hele tiden.

Indersiden er heldigvis ikke helt så slem, hvilket hjælper lidt på tingene. Her får vi et rigtigt godt og fornuftig placeret touchpad nederst på maskinen. Tastaturet er også lækkert og for et fladt tastatur af den her type er det bestemt et af de bedre jeg har brugt. Der er endda også blevet plads til et nummertastatur.

Helt som man kan forvente af et ROG produkt så er der selvfølgeligt RGB LED lys i tastaturet. Der er fire zoner man kan indstille, så altså ikke muligheder for at indstille for hver enkelt tast. Der er en 1,7 mm aktiveringsafstand på tasterne og de føles behagelige både at skrive og spille på.

Over tastaturet er der ud over power knappen et par genvejstaster til lyd og en dedikeret ROG knap, der åbner ROG Gaming Center softwaren på computeren, som jeg kommer forbi lidt senere i testen.

Endeligt kommer vi til skærmen, som jo unægteligt betyder en del på en gaming laptop, og det er heldigvis et lækkert panel vi får. Det er et 15,6 tommers 144 Hz 1920x1080 IPS panel med tre msresponstid og G-sync.

Desværre er der ret store kanter omkring skærmen, som får den til at se mindre ud end den egentligt er. Det er lidt synd for det er lidt det eneste der stikker ud på et ellers utroligt lækkert og gennemført design. Sådan et look får bare maskinen til at ligne noget, der er et par år gammel allerede.

Selve skærmen i rammen er der dog ikke en finger at sætte på. Opløsningen sammen med 144 Hz G-sync er er en stærk kombination og farverne på skærmen er også rigtigt gode og det giver samlet set en noget nær perfekt bærbar gaming oplevelse.

Hardwaren under overfladen er også super solid. I den konfiguration, som jeg har haft til test, kommer den med en Intel i7-8750H CPU, 16 GB DDR4 RAM, men med mulighed for op til 32 GB. Grafikken klares af et GTX 1070 kort i den version her men der er også en lillebror med et GTX 1060.

Systemdrevet er en 512 GB M.2 NVMe SSD suppleret af yderligere en 1 TB harddisk så der burde umiddelbart være godt plads til et fornuftigt spilbibliotek.

Endeligt får fem USB 3.1 gen. 2 porte, hvoraf den ene er en USB Type C, en HDMI 2.0 port med mulighed for op til 4K ved 60 Hz og endeligt et 3,5 mm stik, der kombinerer både høretelefoner og mikrofon i et samlet stik, som vi kender det fra telefoner.

Oven i alt det er der naturligvis 802.11 ac Wi-Fi og Bluetooth 5.0, så ud over de lidt ærgelige rammer omkring skærmen, så er det i det hele taget en solid samling hardware, som på papiret ihvertfald burde give gode muligheder for gaming på farten.

Som lovet vil jeg lige springe fordi ASUS’ ROG Gaming Center softwaren, som kommer med maskinen og endda har sin helt egen fysiske genvejsknap.

Det er et stykke software, hvor der på et samlet sted er mulighed for at se status på en masse forskellige ting på maskinen og samtidigt tilpasse mange af dem, som man selv vil baseret på hvad man vil. Det er alt fra at indstille lyset på tastaturet over farvetemperaturen på skærmen og muligheden for at deaktivere ting som windows knappen eller touchpad når der skal spilles.

Man kan finindstille tingene og gemme det på forskellige profiler så indstillingerne for eksempel automatisk starter op med specielle spil eller programmer.

Som en anden lille lækker detalje, så kan man også gå ind og deaktivere det dedikerede grafikkort og G-sync og på den måde spare på strømmen, hvis man eksemplevis bare vil se Netflix i toget.

Der findes også en Smartphone App, som kan kobles sammen med ROG Gaming Center, så man kan overvåge systemet og skifte indstillinger uden at skulle ud af sit spil.

Det ser måske lidt over the top og gamer agtigt ud, men det passer et eller andet sted også fint til maskinen, og det virker rigtigt godt, hvilket bestemt ikke altid kan siges for den slags software.

Nu kan hardwaren i en laptop jo sagtens være super god, men hvis det er parret med utilstrækkelig køling, så kan det godt ende med at blive en dårlig oplevelse alligevel. Enten fordi maskinen larmer urimeligt meget eller fordi den ender med at blive så varm, at den ikke kan at yde som den burde.

Så den vigtigste detalje ved det hele er selvfølgeligt, hvordan den ender med reelt at yde under et gaming load, så det har jeg selvfølgelig også testet.

Jeg har kastet nogen af de tungeste og nyeste spil efter maskinen for at se hvordan den ville klarer sig under pres.

Jeg har testet Assassin’s Creed Odyssey, Shadow of the Tomb Raider og Battlefield 5. Spring forbi videoen på vores YouTube kanal, hvor jeg gennemgår gaming resultaterne.´

Under fuld gaming belastning skal man strække sig meget for at kunne kalde systemet ret meget andet end larmende. De to blæsere i systemet skal, selv med det større luftindtag i bunden, arbejde hårdt for at holde tingene kølige.

Det er den ret uundgåelige pris man ender med at komme til at betale, når man vil have high end hardware i en lille og kompakt indpakning. Når man begrænser pladsen begrænser man helt naturligt hvor mange heatpipes og andet der kan hjælpe med at fjerne varmen. Det betyder at blæserne typisk skal arbejde med højere RPM, og det betyder uundgåeligt mere larm.

Heldigvis er højtalerne overraskende gode, hvis man tænker på hvor lidt plads de har at gøre godt med, og med lyden slået til i et spil som Battlefield 5, kan det godt drukne lyden fra blæserne. Alternativt er et godt headset også en løsning, og så må man bare undskylde overfor de folk der eventuelt sidder omkring i nærheden.

Kølingen er ikke noget at råbe hurra for, men det er typisk endnu en ting, som man må forvente, når man vil game med hvad der reelt er en thin and light laptop. Temperaturen under gaming load var konsekvent over 90 grader på CPUen. Ind i mellem faktisk også så høje, at jeg så en lille smule CPU throtteling - men ikke nok til at det påvirkede spilydelsen mærkbart.

ASUS har fornuftigt nok valgt at fokusere kølingen på grafikkortet, da det i et gamingsystem er det som vil påvirke ydelsen mest. Under fuld load toppede grafikkortet på omkring 84 grader, så bestemt ikke specielt kølig. Mem stadig inden for hvad jeg vil kalde acceptabelt og noget som også kan opleves på visse desktop PCer. Boost hastigheden placerede sig omkring 1835 MHz, så den endte ikke med at lide alt for meget under de relativt høje temperaturer.

Konklusion:

Skærmen er super lækker under gaming med rigtigt gode farver og kontrast der gør det til en fornøjelse at spille på. Hardwaren generelt kan sagtens sparke gode FPS resultater af sig. Dette sammen med 144 hertz og G-sync, giver en utrolig lækker gamingoplevelse. Hvilket jeg generelt vil sige er min oplevelse af Zephyrus M under testen.

ASUS ROG Zyphyrus M, i den konfiguration vi havde på testbordett, kan på nuværende tidspunkt findes online til lige under 23.000 kroner., så det er på ingen måde en billig maskine. Det er dog heller ikke billig hardware, som man får med i maskinen. Som en lille sammenligning, kan versionen med et GTX 1060 grafikkort og 256 GB M.2 SSD, købes for lige under 14.000 kroner, og så kan man jo vurdere om springet i hardware imellem de to er omkring 10.000 kroner mere værd.

Jeg har dog umiddelbart lidt svært ved at kunne retfærdiggøre SÅ stort et prisspring for en så relativt lille opgradering på hardwaren, så i den samlede vurdering, er prisen helt klart det store klagepunkt.

Razers Blade 15 med samme hardware konfiguration, og med pænere skærm uden så store rammer, kan findes online fra Razers egen online butik til under 21.000 kroner. Holder man de to maskiner op imod hinanden, så er prisen på Zephyrus for høj i min bog.

Design, byggekvalitet og gamingydelse, er der ikke ret meget at sætte en finger på, ud over de relativt høje temperaturer. Var dette alene ankepunktet, ville vi lande med en karakter på 9. Prisen er dog ikke til at se bort fra, så vi må ned på en samlet karakter på 7.

Kan man finde den på tilbud, så synes jeg at det uden tvivl er en lækker maskine, men lige nu skal man simpelthen bare have for mange penge op af lommen for en maskine, der kan findes billigere hos konkurrenterne, uden at man skal give afkald på noget.

Godt:

Lækkert design

God byggekvalitet

Fornuftig software

Skidt:

Har svært ved at slippe af med varmen

Store kanter om skærmen

Prisen er høj sammenlignet med lign. maskiner