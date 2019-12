AUTHOR :

CES 2019: Acer Predator Triton 900 $4,000 gaming laptop annonceret

Acer har annonceret ny Acer Predator Triton 900 $4,000 gaming laptop på CES 2019. Acer Predator Triton 900, er udviklet med en speciel fremstillet hængsels system, som Acer kalder ”Ezel Aero Hinge”.

Systemet giver brugerne mulighed for at benytte Acer Predator Triton 900 i fire forskellige scenarier. Et notebook mode, som basaltset er ment som en helt normal bærbar. Laptop mode som konverterer systemet til en 17 tomer tablet “Ezel mode” når du skal afvikle spil via touchskærmen, og slutteligt et display mode, hvor skærmen kan flippes rundt til præsentationer medvidere.

Kilde: Predator Gaming



Ud over det unikt udviklet hængsels system, er Acer Predator Triton 900 ganske godt bestykket med hensyn til hardware. Under hjelmen finder vi NVIDIA’s nyeste RTX 2080 GPU, Intels hexacore 8th Gen Core i7 processor, NVMe PCIe SSD og mulighed for op til 32GB DDR4 RAM.



Acer inkluderer en Xbox wireless receiver, så du kan forbinde din Xbox One kontroller til Acer Predator Triton 900.



Acer fortæller:



“We’re excited that our new GeForce RTX 2080 GPU is helping Acer redefine gaming experiences on notebooks,” said Kaustubh Sanghani, General Manager, GeForce OEM at NVIDIA. “With breakthrough technologies including real time ray tracing and next-gen, and ultra-fast GDDR6 memory, gamers can confidently choose the Predator Triton 900 for a robust, feature rich gaming platform.”



Predator Triton 900 prisen starter fra $3,999, og forventet lancering er omkring marts 2019.



Billede & Kilde

Acer