PUBLISHED : 2018-06-05 09:51:18

Computex 2018: MSI har afsløret deres nyeste gaming laptop

MSI har afsløret deres nyeste gaming laptop med et 15,6 display, rimelig kompakt design, en hexa-core Intel processor samt et NVIDIA grafikkort. Alt pakket ned med en vægt omkring 2 kilo.

Redaktionen hos Laptop Magazine fik et sneak peek af MSI GF63 på producentens booth under Computex 2018.

MSI GF63 er designet med et 1920 x 1080 pixel display med en 0,19mm bezels på siderne. Selve laptoppen er sølle 2,15 tyk, og det er imponerende designholdet bag, har kunne holde de fysiske rammen så langt nede.

Låget på MSI GF63, er udført i børstet aluminium, og tastaturet på MSI GF63 er efter alt at dømme baggrundsbelyst.

Under motorhjelmen finder vi Intels 8th-gen Intel Core H-series processor samt en option for at vælge mellem NVIDIA GeForce GTX 1050 eller et 1050 TI grafikkort.

MSI GF63 er udstyret med USB Type-A og Type-C porte, HDMI samt Ethernet jacks, mic og headphone jacks.

Vi kender ikke priser eller officiel lanceringsdato endnu.



