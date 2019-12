AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-21 15:49:19

De nye MSI Leopard Pro Gaming laptop GP62X og GP72X fremvist

MSI behøver nok ikke en lang præsentation, og nu er omtalte klar til at skyde en ny laptop ud på markedet.

MSI behøver nok ikke en lang præsentation, og nu er omtalte klar til at skyde en ny laptop ud på markedet.



Dermed udvider MSI altså deres bærbare familie, med en ganske spændende notebook i form af MSI GP62X GP72X Leopard Pro. Den nye laptop bliver ganske som forventet udstyret med deres populære Cooler Boost 4 teknologi, som denne gang omhandler 2 fans og seks seperate heat pipes, hvis eneste opgave er at varetage køling af CPU og GPU.



MSI omtaler deres Cooler Boost 4 teknologi, som værende i stand til at forbedre airflowet med 20 %. og tilføjer deres Cooler Boost 4 teknologi, som værende det mest advanceret heat pipe design, der findes til gaming laptops.



MSI skriver følgende:



” MSI, a world leader in gaming hardware, continues to innovate its critically-acclaimed gaming laptops with the announcement of the new GP62X GP72X Leopard series. MSI continues to redefine gaming performance in a portable gaming laptop with a 120Hz 5ms screen, a NVMe M.2 solid state drive that breaks the current bandwidth limitation, and updated SteelSeries RGB keyboard with Silver Lining print.



Screen tearing and jitters are a thing of the past with the all new full HD 120 Hz panel with 5ms response time. The ultra-fast refresh rate lets you react instantly to your game, giving you a true MSI gaming experience. The GP62X and GP72X Leopard series gaming laptops use a NVMe solid state drive so gamers can experience full performance potential of the latest SSD technology with extreme read speeds up to 2,200MB/s. The line includes an Intel 7th Generation KabyLake processor, one stick of 16GB DDR4 RAM (upgradeable to 32GB) and up to a GeForce GTX1060 graphics card.



MSI upgraded the GP62X and GP72X Leopard line with the brightest RGB keyboard by SteelSeries including SteelSeries Engine 3 support. Using SteelSeries Engine 3, gamers can easily personalize their playing style by customizing each key and changing the keyboard’s backlight color. It also includes SteelSeries’ GameSense, which changes the color of the keyboard according to in-game action. The first titles to support GameSense are Counter Strike: Global Offensive and Minecraft. With better response, tactile feedback and support for multi-key inputs, the keyboard is primed to help gamers take full command over gaming missions”.



Credit: MSI