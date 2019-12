AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-17 20:03:47

Microsoft Surface Book 2 annonceret - her er alle de fede detaljer

Microsoft Surface Book 2 annonceret, og vi har givetvis en lækkerbisken på vej fra Microsoft

Microsoft løftede i dag sløret for nye versioner af deres populære Surface Book, som blandt andet indbefatter nyt og hurtigere hardware samt forbedret batteri m.v.

Den nye Surface Book er denne gang designet med et 13.5 tommer display med en 3,000 x 2,000 opløsning, 267 PPI) eller en model med et 15 tommer display med 3,240 x 2,160, 260 PPI, og en kontrast ratio på 1,600:1 og aspect ratio på 3:2.

Under overfladen finder vi denne gang Intels 8th generation Intel Core i7-8650U processor, 16GB RAM samt option for op til et Nvidia GeForce GTX 1060 discrete grafikkort alt efter tykkelse på tegnebogen og personlige præferencer.

Af lager, kan du vælge op til 1TB, flash baseret.

Et kig på tilslutningerne afslører en ret potent Surface Book 2. Listen indbefatter blandt andet 802.11 ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1 LE, to USB 3.0 Type-A, en USB Type-C connector, en SDXC kortlæser, to Surface Connect porte og et valg fra Microsoft om et old fasion 3.5mm headphone jack. Surface Book 2 er ligeledes udstyret med et 5 megapixel kamera, som understøtter Windows Hello authentication.

Hvad med vægten på Surface Book 2?

Surface Book 2 er bestemt en letvægter, når det handler om vægten på herligheden. 13 tommer versionen vejer sølle halvanden kilo og 15 tommer modellen af Surface Book 2 holder sig pænt under 2 kilo inkl. tastaturet.

Ifølge de frigivne batteritider fra Microsoft, så kan man forvente op imod 17 timers drift tid – alt efter belastningen på systemet vel og mærke.

Surface Book 2 ryger på hylderne fra 2 november, men priserne har vi stadig til gode.