AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-05 11:15:27

Ny 13 tommer Razer Blade Stealth laptop introduceret

Med et prisskilt på $1,400, har Razer introduceret en ny Razer Blade Stealth laptop. Den nye Razer Blade Stealth 13 tommer, er designet med en Micro Edge 4.9mm tynd sideramme, som ifølge Razer er 60 procent tyndere end deres tidligere version.

Med et prisskilt på $1,400, har Razer introduceret en ny Razer Blade Stealth laptop. Den nye Razer Blade Stealth 13 tommer, er designet med en Micro Edge 4.9mm tynd sideramme, som ifølge Razer er 60 procent tyndere end deres tidligere version.

Læs også: Razer Blade 15 - Verdens tyndeste gaming laptop på dansk grund

Razers nye 13 tomer Blade Stealth, byder ligeledes på et 13.3″ 4K display med 3840 x 2160 opløsning inklusiv touchscreen funktionalitet.



Udover visse ændringer på designfronten, har Razer Blade Stealth også fået tilføjet GeForce MX150 (25W) 4GB GDDR5 VRAM + Intel UHD Graphics 620.



Razer omtaler udvidet batterilevetid på imponerende 13 timer på en fuld opladning, som giver mere end rigelig til en arbejdsdag for de fleste.



Specifikationerne på den nye Razer Blade Stealth 13 tommer laptop inkluderer:



– Windows 10 Home (64-bit)

– Quad-Core 8th Gen Intel Core i7-8565U Processor with Hyper Threading 1.8 GHz / 4.6 GHz (Base/Turbo)

– NVIDIA GeForce MX150 (25W) 4GB GDDR5 VRAM + Intel UHD Graphics 620

– Intel UHD Graphics 620

– 13″ FHD Matte (1920 X 1080), 100% sRGB, 4.9mm thin side bezels, individually calibrated

– 13″ 4K (3840 × 2160), touch display, 100% sRGB, 4.9mm thin side bezels, individually calibrated

– Up to 512GB PCIe M.2 (Graphics Model) / 256GB M.2 SATA (Base Model)

– Up to 16GB LPDDR3 2133MHz dual-channel onboard memory (Fixed)

– Battery life up to 13 hours (Base Model)

– Keyboard with Razer Chroma single-zone full key backlighting and anti-ghosting technology.

– Glass touchpad (Microsoft Precision Touchpad)

– Intel Wireless-AC 9560 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 connectivity

– Thunderbolt 3 (USB-C ), power port, 4 lanes of PCI Express

– USB-C 3.1 Gen 2, power port

– 2x Type-A USB 3.1

– 3.5mm headphone/microphone combo port

– Windows Hello compliant infrared camera, HD 720p

– Stereo, 4 Speakers + Smart Amp

– Array microphone

– Dolby Atmos

– Intel Platform Trust Technology (Intel PTT) security embedded, TPM 2.0

– Razer Synapse 3 enabled with programmable keyboard

– Temper 6 CNC precision milled unibody aluminum chassis, anodized black finish, tone on tone Razer logo

– Dimensions | Height: 0.58″ / 14.8 mm, Width: 11.99″ / 304.6 mm, Depth: 8.27″ / 210 mm

– Compact 65W USB-C power adapter

– Weight From 2.82 lbs. / 1.28kg (Base Mode)



Du kan læse mere HER

Billeder & Kilde

Razer