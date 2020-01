AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2019-03-13 05:13:00

Razer Blade 15 Advanced; Gaming laptop med RTX 2080!

Razer har sendt os et monster af en gaming laptop i form af deres Razer Blade 15, som vi skal kigge meget mere på i dagens anmeldelse. Hvad der kommer ud af det, finder vi ud af om lidt.

Razer har relanceret deres Blade 15 gaming bærbar i forhold til den tidligere Blade 15, som Tweak.dk allerede har testet. Den nye Advanced model kommer med GeForce RTX grafikkort og 8. generations Intel Core i7 processor. Hvad der mere gemmer sig i herligheden, skal vi nu finde ud af.

Læs også vores test af Razer Blade 15 - Verdens tyndeste gaming laptop på dansk grund HER

OS: Windows® 10 Home (64-bit)

Windows® 10 Home (64-bit) Processor: 8th Gen Intel® Core™ i7-8750H processor

8th Gen Intel® Core™ i7-8750H processor Chipset: Mobile Intel® HM370 Chipset

Mobile Intel® HM370 Chipset Graphics:

NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 (6GB GDDR6 VRAM, Optimus™ Technology)

NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 Max-Q Design (8GB GDDR6 VRAM, Optimus™ Technology)

NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Max-Q Design (8GB GDDR6 VRAM, Optimus™ Technology)

15.6" Full HD 144Hz, 1920 x 1080 IPS, 100% sRGB, matte screen w/ 4.9mm bezel, individually factory calibrated

15.6" 4K Touch 60Hz, 3840 x 2160 IPS, 100% Adobe RGB, touch screen w/ 4.9mm bezel, individually factory calibrated

256GB SSD (NVMe PCIe 3.0 x4) or 512GB SSD (NVMe PCIe 3.0 x4) Memory: 16GB DDR4 2667MHz, expandable to 32GB/64GB (Base/Advanced)

16GB DDR4 2667MHz, expandable to 32GB/64GB (Base/Advanced) Battery: Up to 6 hours

Up to 6 hours Connectivity: Intel® Wireless-AC 9260/AC-9560 (Base/Advanced)

Intel® Wireless-AC 9260/AC-9560 (Base/Advanced) Audio:

Built-in Stereo speakers

3.5mm headphone/microphone combo port

Built-in Array microphone

Dolby® Atmos support

7.1 Codec support (via HDMI)

Black with backlit green logo and green USB ports

Black with backlit green logo and green USB ports

Mercury White with tone-on-tone logo and black USB ports

19.9mm/17.8mm x 235mm x 355mm (Base/Advanced) Approx. Weight:

RTX 2060 models: 4.56 lbs / 2.07 kg

RTX 2070/2080 Full HD models: 4.63 lbs / 2.10 kg

RTX 2070 4K models: 4.73 lbs / 2.15 kg

Det er ikke for sjov. når Razer siger, at deres Blade 15 Advanced gaming bærbare er verdens mindste gaming cpmputer. Den måler nemlig kun 17,8 mm i højden, hvilket leder tankerne hen på maskiner som Surface laptops og lignende. Forskellen er bare, at vi her har at gøre med en bærbar med GeForce RTX 2080 with Q-Max teknologi, Intel Core i7-8750H processor og op til 512 GB NVMe SSD. Vi har modtaget den helt store model, så her er der altså masser af power at lege med.

Udover den helt store model kan den også fås med RTX 2060 og RTX 2070 med Q-Max teknologi.

Som klistermærket her afslører, så har vi som sagt fået lov til at lege med den store Razer Blade 15, der har GeForce RTX 2080 og en 6-kernet i7-8750H processor med 12 tråde. Bundkortet kører med HM370 chipsettet. Vi har 16 GB DDR4 RAM med en clock frekvens på 2666 MHz at lege med, og Advanced modellen her kan opgraderes til 64 GB. Den mindre model kan "kun" opgraderes til 32 GB.

Som det blev nævnt i vores test af den oprindelige Blade 15 fra sidste år, så er rammen stadig meget lille omkring den 15,6" store skærm, der næsten ikke har nogen ramme omkring. På den måde kan vi have en fornuftig skærmstørrelse, uden at computeren bliver unødvendigt stor at slæbe rundt på.

Skærmen er med IPS panel, der understøtter 100% af sRGB farvepaletten. Advanced modellen kommer enten som vores her med en 1080p 144 Hz opløsning eller en 4K 60 Hz opløsning og Adobe RGB farveunderstøttelse med touch funktion.

Et 1080p display kan måske virke lidt omsonst i en maskine med et RTX 2080 with Q-Max design, men til gengæld kommer det til sin ret, når vi så har fået adgang til 144 Hz. Med de rette spil vil vi snildt kunne rende derop. Der findes paneler, som giver en bedre billedkvalitet, men som med sidste test tilbage i 2018 vil jeg stadig sige, at det klarer opgaven rigtig fint.

Tastaturet i Razer Blade 15 Advanced er RGB-belyst singlezoned Razer Chrome oplyst. Lyset i tasterne kan styres ned på individuelt niveau, og man kan programmere det fuldstændig efter eget ønske. I testfasen har vi dog ladet det køre standard, og her pulserer lyset i forskellige farver med statiske farver.

Selv for en som mig med relativt store hænder er tastaturet i Razer Blade 15 Advanced rigtig behageligt at skrive på. Tasterne er ikke ret høje, og der er ingen taktil feedback i tasterne, da der ikke er tale om et mekanisk tastatur. Alt i alt et tastatur, der kan imødekomme mange forskellige arbejdsopgaver, selvom Blade 15 Advanced selvfølgelig primært er udviklet til gameren.

Razer har udviklet en grafit-baseret thermal pad, der dækker alle de varme dele i Blade 15 Advanced computeren. Det hele bliver kølet af to små blæsere med 44 finner, der skubber masser af luft gennem en stribe af finner i coldplaten. Luften skubbes bagud af maskinen, men desværre oplevede jeg alligevel, at maskinen blev meget varm omkring håndledene, når jeg spillede.

Derudover skal man stadig være meget opfindsom, før man kan kalde Razer Blade 15 Advanced andet end støjende, når man spiller. Jeg er selvfølgelig godt klar over, at der er presset kraftigt hardware ind på meget lidt plads med begrænset køling. Det skal give besvær, men det var alligevel mere, end hvad jeg ville kunne holde ud at høre på. Som LAN maskine ville det give mere mening, da der i forvejen er en del støj til et LAN. Men hjemme i stuen kunne jeg ikke forestille mig at skulle leve med støjen.

Grafikchippen opnåede temperaturer op til 79 grader under fuld load, mens den cirkulerede omkring 48 grader i idle. Det er ikke alarmerende temperaturer, men den arbejder hårdt for at holde dem nede under 80. Så man må nok bare erkende, at så meget power i så lidt plads ikke kommer uden kompromiser.

På låget har vi et oplyst Razer logo. Farven her er selvfølgelig statisk, og her kan vi kun få grønt lys, da det symboliserer Razers farver.

På begge sider af tastaturet har vi en højttaler, som faktisk leverer en nogenlunde lyd til trods for den begrænsede størrelse. Selvfølgelig mangler der noget bund, som et godt headset kan levere, men hvis man er mere til lyd fra maskinen, så er der faktisk tale om nogle udmærkede højttalere.

Lydchippen understøtter 7.1 surroundlyd og Dolby Atmos. Blade 15 Advanced kommer også med en indbygget array mikrofon samt en minijack headset tilslutning med headset- og mikrofonsupport i samme stik.

Af tilslutningsmuligheder har vi følgende:

3x USB 3.1

Thunderbolt™ 3 (USB-C™)

HDMI 2.0B audio and video output

MiniDisplayPort 1.4

Det mest interessante her er, at Razer Blade 15 Advanced ikke kommer med gigabit LAN port, og man derfor er afhængig af trådløst netværk. Jeg er godt klar over, at der med en højde på under 18 mm er begrænset plads. Men man skal have det med i overvejelserne, hvis man påtænker at købe den. Det trådløse netværk i ens hjem skal have god dækning, hvor man har planlagt at skulle spille.

På bagsiden har vi udover luft ind- og udtag også nogle gummiforhøjninger, der både medvirker til, at computeren står godt fast, men det hjælper også til et bedre airflow, da maskinen lige kommer lidt op, og den derved bedre vil kunne trække luft ind.

Bagpladen er fastmonteret med Torx skruer, men den kan nemt afmonteres, hvorefter man kan komme til at skifte både NVMe SSD og tilføje RAM.

Testsoftware

Battlefield V

Far Cry 5

Shadow of the Tomb Raider

Deus Ex Mankind Divided

Assassins Creed: Odyssey

Call of Duty: Black Ops IIII

3DMark Time Spy

3DMark Firestrike Ultra

Superposition Benchmark

Cinebench R15

Cinebench R20

wPrime

PCMark 10

Spiltests

Alle spiltests er kørt i 1080p med V-Sync slået fra. Detaljegraden er i alle spil sat til Ultra, hvilket også giver udslag i AAA titler.

1080p Ultra: 101 FPS

1080p Ultra: 87 FPS

1080p Ultra: 85 FPS

1080p Ultra: 70 FPS

1080p Ultra: 64 FPS

1080p DXR Ultra / DLSS On: 65 FPS

1080p DXR High / DLSS On: 72 FPS

I vores test af Razer Blade 15 Advanced har vi jo som sagt smækket detaljegraden helt i vejret på vores spiltitler, hvilket har givet over 60 og op til 101 FPS i de titler, vi tester med. Tager man mindre krævende titler såsom Fortnite, ville man selvfølgelig kunne trække langt flere FPS ud til 144 Hz skærmen. Alternativt kan man sænke detaljegraden og derved få flere FPS på bekostning af detaljerne. Men da vi altid tester i Ultra, gør vi ingen undtagelse her.

Skærmen og IPS panelet gør et rigtig godt stykke arbejde, og billedet er helt utroligt flydende, selvom vi ikke opnåede de 144 FPS, som skærmen kan udnytte. Men i det store hele vil jeg sige, at den har gjort det rigtig godt, og Razer kan godt være valget bekendt.

Man er ikke i tvivl om, at GeForce RTX 2080 with Q-Max Design er en neddroslet version af desktop modellen, og hvis den skal sidestilles med en desktopmodel, så vil jeg sige, at vi ser performance i retning af RTX 2060 kortene. En meget fornuftig performance, da højere blot ville resultere i mere varmeafvikling. En detalje, som køleløsningen formentlig ikke vil være i stand til at kunne håndtere på behørig vis uden enten endnu mere støj eller højere temperaturer.

Syntetiske benchmarks

Time Spy: 6820 point

Firestrike Extreme: 4720 point

1080p Extreme: 4752 point

4K Optimized: 6214 point

Vi knuser også lidt primtal for at få en idé om i7-8750H processorens evner. Et resultat på 216 sekunder i 1024M testen er egentlig rigtig godt for en laptop processor, og dermed kan man også konkludere, at Razer Blade 15 Advanced også kan håndtere workstation opgaver på et rimelig niveau. Jeg brugte den også til at redigere billeder i Photoshop, og den håndterede RAW containere på bedste vis.

OpenCL: 98,64 FPS

CPU: 720 point

CPU: 1526 point

PCMark 10: 5135 point

De syntetiske benchmarks har bakket mine konklusioner på RTX 2080 delen meget godt op, mens det også har vist, at en 6-kernet i7-8750H processor egentlig gør et rigtig habilt stykke arbejde, og at man sagtens kan investere i den, hvis man søger en maskine, der også kan håndtere workstation opgaver.

Pris

I skrivende stund, den 12. marts 2019, er Razer Blade 15 Advanced set med et prisskilt på 25.999,00 kroner. Den fås ned til 19.999,00 kroner, hvis man kan nøjes med et GeForce RTX 2060 grafikkort.

Konklusion

Razer Blade 15 Advanced med GeForce RTX 2080 with Q-Max Design har været en vild oplevelse at lege med. Razer har som sagt sendt os deres topmodel med det helt store arsenal af hardware bestående af RTX 2080, Intel Core i7-8750H, 16 GB DDR4 RAM og 512 GB NVMe SSD.

Billedet på Razer Blade 15 Advanced er rigtig lækkert at se på, og den monterede 144 Hz skærm giver et rigtig godt billede, når man sidder og spiller. Har man først leget med en skærm som denne, er det ikke nemt at gå tilbage til en 60 Hz skærm. Generelt er maskinen skruet rigtig godt sammen, og Razer har bestemt bevist, at de kan finde ud af at skrue en gaming laptop sammen. Selvfølgelig er vi nødt til at tage varme og støj med i overvejelserne, men den performance som vi har set, kommer man ikke til uden kompromiser. Hvis bare den ikke var blevet varm omkring mine håndled. Det ærgede mig rigtig meget.

Når det så er sagt, så får man en rigtig fed spiloplevelse, og i workstation opgaver klarer både hardware og skærm også opgaven rigtig fint. Slutteligt kan man desværre ikke komme udenom, at Razer Blade 15 Advanced kommer med en rigtig hamper pris. Mellem 20.000 og 26.000 kroner er bare rigtig mange penge for en laptop, der yder som en stationær med i5 processor og et GeForce RTX 2060 grafikkort. Men er man gameren, der ofte er på farten til LAN's, så kan man få en rigtig fed spiloplevelse med sig, hvis man investerer i Blade 15 Advanced.

Når man tænker på de ting, jeg har nævnt her i dag, så er jeg nødt til at sende Razer Blade 15 Advanced ud af døren med en score på 8.5 og en Enthusiast Only Award.

Godt:

Lækkert og stilrent design

Kun 17,8 mm høj

GeForce RTX 2080 Q-Max Design grafikkort

Masser af råstyrke i en laptop

144 Hz skærm med IPS panel

Tastaturet er rigtig godt at spille og skrive på

Knapt så godt:

Maskinen blev meget varm omkring håndledene under spil

Prisen er rigtig høj. Selv for en laptop