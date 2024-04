Acer lancerer nye Nitro 14 og 16 Gaming Laptops

Acer annoncerer nye Nitro 14 og 16 gaming laptops med AMD's Hawk Point Ryzen 8040 og NVIDIA's GeForce RTX 30 og 40 serier. Tilgængelig fra maj.

12 apr. 2024 kl. 11:08 Af Maria DEL:

Tidligere i denne uge annoncerede Acer de nye Nitro 14 og Nitro 16 gaming laptops. Disse bærbare computere er drevet af AMD's Hawk Point Ryzen 8040 Series mobile processorer, samt NVIDIA's GeForce RTX 30 og 40 Series discrete GPUs.

Startende med Nitro 14, har denne bærbare computer en 14,5-tommer 16:10 skærm, med valg af enten FHD+ (1920 x 1200) eller QHD+ (2560 x 1600) opløsning, og en 120Hz opdateringshastighed. Indvendigt kommer den bærbare computer med op til en Ryzen 7 8845HS, 1TB PCIe 4.0 SSD, op til 32GB LPDDR5X RAM, og op til en RTX 4060 8GB GPU.

Alt dette drives af et 76WHr batteri, og i alt vejer den bærbare kun lidt over 2kg. Prisen for Nitro 14 starter ved US$1,299.99 og vil være tilgængelig i Nordamerika fra maj i år. På nuværende tidspunkt er der stadig ingen information om lokal tilgængelighed eller pris.

Nitro 16 er den større og lidt kraftigere model af de to, med en 16-tommers IPS+ 16:10 skærm med en 165Hz opdateringshastighed på tværs af alle SKU'er. Forbrugerne får valget mellem en standard FHD+ (1920 x 1200) skærm eller en FHD+ skærm, der er NVIDIA Advanced Optimus Capable, mens den højeste SKU vil have en maksimal opløsning på QHD+ (2560 x 1600) og også er Advanced Optimus Capable.

Indvendigt kan Nitro 16 udstyres med op til en Ryzen 9 8945HS, en RTX 4060 8GB, op til 2TB PCIe 4.0 lagerplads og op til 32GB DDR5 RAM. For at holde den bærbare computer kørende, har den også det samme 76WHr batteri som den 14-tommer søskende. Da den er større, vejer den også mere på 2,43kg. Ligesom Nitro 14 vil Nitro 16 være tilgængelig fra maj med en startpris på US$1,399.99. Igen er der stadig ingen lokal pris eller tilgængelighed for den bærbare computer.