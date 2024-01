Acer præsenterer ny Nitro 17 Gaming Laptop

Acer afslører den nye Nitro 17 gaming bærbar, fuld af forbedret ydelse og avancerede funktioner. Det hele drives af en Intel Core 14 Gen processor og NVIDIA's GeForce RTX 40 seriens GPU'er.

19 jan. 2024 kl. 10:33 Af Maria DEL:

Acer har afsløret den nye Nitro 17 gaming-laptop, som er kommer med forbedret ydeevne og forbedrede funktioner. Den drives af de nyeste Intel Core 14 Gen-processorer, der indeholder Intels Performance Hybrid Architecture. Den er også udstyret med NVIDIA's GeForce RTX 40-serie GPU'er med DLSS 3.5 teknologi.

Microsoft CoPilot er også indbygget, med adgang givet via en dedikeret tast. Den er yderligere understøttet af et avanceret kølesystem, AI-assisterede kommunikationsfunktioner og NitroSense-software. Ved hjælp af et termisk design med integrerede dobbeltventilatorer med fire indtag og fire udstødningssystemer og flydende Liquid Metal køling på CPU'en, minimeres risikoen for thermal throttle og hjælper komponenterne med at fungere ved fuld kapacitet i længere tid. Denne Windows 11 gaming-laptop leveres også med en måneds Xbox Game Pass Ultimate, med adgang til et bibliotek med hundredvis af spil.

Der har været en betydelig opgradering, der lægger op til en Intel Core i7-processor 14700HX og op til et NVIDIA GeForce RTX 4060 grafikkort. Nitro 17 understøtter også op til 32 GB DDR5 5600 MHz-hukommelse og op til 2 TB PCIe NVMe SSD-lagring. QHD-skærmen har et 16:9 billedformat, 165 Hz opdateringshastighed, 3 ms overdrive responstid, en DCI-P3 100% farveskala.

Acer PurifiedVoice 2.0 med en tre-mikrofonopsætning bruger AI til at filtrere uønsket baggrundsstøj og giver brugernes stemme til at skille sig ud gennem højttalere med DTS:X Ultra. HD-webkameraet bruger Acer PurifiedView's AI-drevne løsninger til forbedrede oplevelser med automatisk indramning, øjenkontakt og baggrundssløring.

For højkvalitetsforbindelse giver laptoppen også en række porte, herunder to USB-C med Thunderbolt 4, HDMI 2.1 og en Micro SD-kortlæser. Desuden kommer den med Killer DoubleShot Pro Ethernet E3100G og Wi-Fi 6E-kompatibilitet.

Prismæssigt ender den nye Nitro i den mere budgetvenlige ende sammenlignet med nogen af de andre nye Laptops vi har set lanceret på CES.