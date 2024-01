Acer's nye Predator Helios gaming bærbar

Acer's nye Predator Helios gaming bærbare lader dig skifte nogle af tastaturets kontakter. Oven i det er der naturligvis hardware opdateringer med Intels 14th Gen CPUer og Nvidia 40 series grafikkort.

12 jan. 2024 kl. 07:50 Af Maria DEL:

Det er ikke altid let for producenter af gaming bærbare computere at opfinde differentierende faktorer udover design og små specifikationsforskelle. Men Acer har en interessant funktion i den nyligt annoncerede Predator Helios gaming bærbare computer-serie: Udskiftelige mekaniske tastaturkontakter. Acer har to sæt skifter, et kaldet MagClick, der giver taktile mekaniske tilbagemeldinger med et travel på 0,3 mm, og et andet kaldet MagSpeed, der bruger samme gummidome som de andre taster på tastaturet. Acer hævder, at dette "kombinerer speedometer æstetik med levende LED-belysning."

Inde i de nye Predator Helios bærbare computere har Acer opdateret med de nyeste Intel Core 14. generation mobile processorer. Disse er en opdatering af sidste års Raptor Lake 13. generation mobile chips og skal ikke forveksles med de nye Intel Core Ultra processorer til bærbare computere. Med op til en Intel Core i9 14900HX processor og op til en NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU lover Acer "gennembrudsydelse og AI-forbedret grafik" takket være DLSS 3.5 og de ray tracing forbedringer, der følger med den.

De nye Predator Helios bærbare computere kommer i 16-tommer og 18-tommer skærmstørrelser med WQXGA Mini-LED-paneler, der opererer med en opdateringshastighed på 250Hz, kan opnå op til 1.000 nits maksimal lysstyrke og dækker hele DCI-P3 farvespectret. RGB-belysning er også fuldt til stede på de nye bærbare computere, med Predator-logoet, bagsidens Infinity Mirror lysbar og det brugerdefinerbare LED-bagbelyste tastatur, der viser dynamiske RGB-lys effekter.

For gaming bærbare computere til en mere overkommelig pris har Acer også opdateret Predator Helios Neo 18 og Predator Helios Neo 16 bærbare computere. De to bærbare computere får også en opdatering med Intels 14. generations processorer op til Intel Core i9 14900HX, selvom disse to enheder kun kan være spec'ed op til en NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU. De nye bærbare computere kan konfigureres med op til 32GB DDR5 RAM og op til 2TB PCIe Gen 4 NVMe SSD-lager i RAID 0-konfiguration.

Med det samme 5. generation AeroBlade ventilatorsystem og flydende metal termisk pasta påført CPU'en og vektor varmerør, skulle den termiske ydelse af Helios Neo bærbare computere være lige så effektiv som deres store brødre. I stedet for Mini-LED-skærme kører de nye Predator Helios Neo bærbare computere med WQXGA IPS-skærme med en opdateringshastighed på 240Hz, 3ms reaktionstid og fuld DCI-P3 farvegammel dækning.

De nye bærbare computere har NVIDIA Advanced Optimus teknologi, mens skærmene understøtter G-Sync for at forhindre skærmrivning og reducere latenstid. Både Acer Predator Helios Neo 18 og Predator Helios Neo 16 vil være tilgængelige i Nordamerika fra marts, med en startpris på henholdsvis US$1,549.99 og US$1,499.99. Begge bærbare computere vil begynde at detailhandel i Europa i februar med anbefalet detailpris på EUR 2,199 for Predator Helios Neo 18 og EUR 1,699 for Predator Helios Neo 16.