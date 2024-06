Acer Swift med AMD Ryzen AI 300 Series

Acer annoncerede, at deres Swift-serie af tynde og lette bærbare computere vil inkludere modeller med de nye AMD Ryzen™ AI 300 Series laptop-processorer, begyndende i 3. kvartal 2024.

3 jun. 2024 kl. 10:01 Af Maria DEL:

Med flere CPU- og GPU-kerner tilgængelige i denne klasse af AMD-drevne PC'er og udstyret med en ultraeffektiv NPU, er AMD-processorerne klar til at levere revolutionerende hastighed og ydeevne på Acers nye bølge af AI-PC'er. De nye modeller vil modtage en gratis opdatering til Copilot+ PC-oplevelser, når den bliver tilgængelig.

"AI fortsætter med at omforme vores kunders forventninger til PC'er på tværs af gaming, indholdsoprettelse, professionel og daglig brug," sagde Peter Kaic, Product Unit Business Director hos Acer North-Europe. "Med AMD leverer vi flere AI-aktiverede oplevelser til vores kunder med enestående kraft og ydeevne. I de kommende måneder ser vi frem til at annoncere nye systemer drevet af AMD Ryzen AI 300 Series processorer."

"Vi er begejstrede for at samarbejde med Acer om deres næste generation af tynde og lette AI-PC'er," sagde Jack Huynh, senior vicepræsident og GM, Computing and Graphics Group hos AMD. "Vi skaber en ny kategori af AI-PC'er med Acer, der har vores 3. generations AMD Ryzen AI-processorer med verdens mest kraftfulde NPU med 50 TOPS, verdens hurtigste APU med næste generation Zen 5-arkitektur og verdens bedste grafik til gaming."

Baseret på den nye højtydende "Zen 5" arkitektur, forventes AMD Ryzen AI 300 processorer med op til 12 højtydende kerner og 24 tråde at levere næste niveau af ydeevne for ultratynde laptops. Som en del af AMD Ryzen™ AI, udnytter de nye processorer den nye AMD XDNA™ 2-teknologi til at levere op til 50+ NPU TOPS AI-behandlingskraft, hvilket giver brugerne mulighed for at implementere AI-funktioner lokalt og køre generative AI-applikationer, store sprogmodeller og AI-assistenter direkte på kommende Acer Swift laptops. Dermed vil brugerne kunne maksimere deres kreativitet og produktivitet uden behov for internetadgang og uden at ofre batterilevetid.

AMD Ryzen AI 300 Series processorer er optimeret til lavere strømforbrug og fremragende batterilevetid selv ved tunge computerbelastninger, plus de tilbyder op til 36 MB cache for øget produktivitet og reaktionshastighed. Indbyggede AMD Radeon™ 800M grafik giver også understøttelse af højopløsningsdisplays og accelereret kodning med eller uden et diskret grafikkort.