AMD Ryzen 'Strix Point' APU Laptops lanceres

AMD introducerer Ryzen AI 300-serien "Strix Point" APU-drevne laptops. Med Zen 5 CPU kerner, RDNA 3.5 GPU kerner og XDNA 2 NPU til AI-opgaver, er de mest kraftfulde Copilot+ PC processorer på markedet pt. Justerbar TDP mellem 15W og 54W giver OEM'er fleksibilitet til at tilpasse Strix Point APU'er efter deres behov.

2 aug. 2024 kl. 08:17 Af Maria DEL:

AMD har lanceret sine nye Ryzen AI 300-serie "Strix Point" APU-drevne bærbare computere, som kombinerer Zen 5 CPU-kerner, RDNA 3.5 GPU-kerner og en XDNA 2 NPU til AI-arbejdsbelastninger.

AMD havde den første "AI PC"-processor med sine Phoenix APUs tilbage i 2023, og forbedrede tingene med Hawk Point APUs med højere TOPS fra NPU'en. Nu har vi de langt mere kraftfulde og avancerede Strix Point APUs, hvilket gør dem til de mest kraftfulde Copilot+ PC-processorer på planeten.

Virksomheden gør tingene lidt anderledes med Ryzen AI 300-serie "Strix Point" APUs, da AMD samler sin portefølje og ikke længere er afhængig af en fast TDP for en udvalgt SKU. Dette betyder, at der ikke er nogen U, H, HS-serie branding, og at AMD nu giver OEM'er fleksibiliteten til at justere Strix Point APUs til deres behov med TDP'er, der spænder mellem 15W og 54W.

Den nye "HX" branding markerer den pågældende Strix Point APU som den bedste SKU, mens ikke-HX Strix Point APUs vil være de energieffektive chips.

AMD's nye Zen 5 arkitektur lanceres med Ryzen AI 300-serie "Strix Point" APUs, ledsaget af nye RDNA 3.5 GPU-kerner og den nye XDNA 2 arkitektur, der driver NPU-delen til AI-arbejdsbelastninger. Zen 5 vil også gøre sin debut på desktoppen med de kommende Ryzen 9000-serie "Granite Ridge" desktop CPU'er i august.

AMD bruger en monolitisk die til sin Strix Point APU baseret på TSMC's nyere 4nm proces node, der pakker op til 12 kerner og 24 tråde af en blanding af Zen 5 og Zen 5c kerner. AMD deler maksimal kraft til de fulde Zen 5 kerner og maksimal effektivitet til Zen 5c kernerne. Vi har op til 5,1GHz boost, 36MB cache, 50 TOPS NPU og 16 CU'er af RDNA 3.5 GPU.

RDNA 3.5 modtager nogle forbedringer i form af optimeret ydelse pr. watt, optimeret ydelse pr. bit og bedre strømstyring, der fører til længere batterilevetid for Strix Point APU-drevne bærbare computere.

AI er alt nu, og AMD ejer nu Copilot+ PC-økosystemet med sine Ryzen AI 300-serie "Strix Point" APUs og deres opgraderede XDNA 2 NPU, der er i stand til 50 TOPS. Dette slår Qualcomms nye Snapdragon X-serie processorer og vil slå det, AMD estimerer, Intel vil levere med sine kommende Core Ultra 200V-serie "Lunar Lake" processorer med 45 TOPS.

AMD lancerer i dag kun to af sine Strix Point SKUs: Ryzen AI 9 HX 370 og Ryzen AI 9 365. Ryzen AI 9 HX 370 har 4 x Zen 5 kerner og 8 x Zen 5c kerner med op til 5,1GHz boost clock, 36MB cache (24MB L3 + 12MB L2) og den RDNA 3.5-baserede Radeon 890M GPU med 16 compute enheder eller 1024 kerner. Den XDNA 2-baserede NPU leverer branchens førende 50 TOPS til AI-arbejdsbelastninger.

AMD's anden Strix Point SKU, der lanceres i dag, er Ryzen AI 9 365 (ikke-HX) med 10 kerner og 20 tråde, der boost op til 5,0GHz, 34MB cache og en RDNA 3.5-baseret Radeon 880M GPU med 12 compute enheder eller 768 kerner. Indeni har vi 4 x Zen 5 kerner og 6 x Zen 5c kerner, med samme NPU-ydelse på 50 TOPS fra den XDNA 2-baserede NPU til AI-arbejdsbelastninger.