AMD Ryzen AI 7 PRO 160 CPU leak

Udgivet info om AMD's kommende Ryzen AI 7 PRO 160 APU; 3-Core Zen 5 & 5-Core Zen 5C konfiguration og Radeon 870M iGPU. Er det vores første kig på Kraken Point?

5 jul. 2024 kl. 10:47 Af Maria DEL:

Et nyt lækket billede fra Geekbench har afsløret AMD's kommende Ryzen AI 7 PRO 160 CPU, der tilhører Ryzen AI PRO 300-serien. Dette unikke chip er dog mere end det ser ud til ved første øjekast.

Specificeret under "Strix Point" familien og fundet i Lenovo "21M1SIT005" laptoppen, har Ryzen AI 7 PRO 160 CPU'en 8 kerner og 16 tråde, med 8 MB L2- og L3-cache. CPU'en har en basisk takt på 2.0 GHz og en boost clock på op til 4.3 GHz.

Det mest interessante ved denne CPU er dog dens unikke kernekonfiguration: tre Zen 5 kerner og fem Zen 5C kerner i en 3+5 konfiguration. Den har også en Radeon 870M iGPU med 8 compute units (CU) og frekvenser på over 2 GHz.

Denne konfiguration giver os et hint om en ny APU, ved navn Kraken Point. Kraken Point APUs forventes at have en lignende hybrid Zen 5 og Zen 5C konfiguration, men kun tilbyde op til 8 kerner og op til 12 CUs. Disse chips vil være perfekte til Mini PC'er og håndholdte spillekonsoller.

I Geekbench 6 benchmark opnåede Ryzen AI 7 PRO 160 CPU'en en score på 2514 point i single-core og 11,772 point i multi-core testene. Dette er 7% hurtigere end Ryzen 9 8945HS i single-core, men på niveau i multi-core.

Vigtigt at bemærke er også at "160" navngivningen faktisk var brugt til tidlige engineering samples, og at chippen vil sandsynligvis få navnet Ryzen AI 7 PRO 360 ved lanceringen.

Vi kan se frem til at se flere af disse Kraken Point APUs i aktion, når de kommer på markedet tidligt næste år med attraktive prispunkter.