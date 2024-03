Apple lancerer nye MacBook Air med M3 chip

Apple har præsenteret deres nye MacBook Air med M3 chip, der er op til 60% hurtigere end M1, understøtter Wi-Fi 6E og 18-timers batterilevetid. Tilgængelig fra 8. marts!

5 mar. 2024 kl. 09:07 Af Maria DEL:

Apple's nye MacBook Air-laptops er landet helt som mange forudsage, og selvom opgraderingerne kun er indvendige, er de ret bemærkelsesværdige.

De nye 13-tommer og 15-tommer MacBook Air har nu begge Apple's M3-chip, som Apple siger er op til 60 procent hurtigere end modellen med M1-chip (Apple sammenligner sjovt nok ikke med M2-chip, sandsynligvis fordi forskellene ikke er så store).

M3-chippet tilbyder nogle yderligere fordele, såsom hurtigere Wi-Fi (takket være understøttelse af standarden Wi-Fi 6E), samt mulighed for at tilslutte bærbaren til to eksterne skærme, dog kun hvis låget er lukket. M3 har også en 16-core Neural Engine, hvilket giver hurtigere ydeevne til opgaver relateret til kunstig intelligens.

Andre bemærkelsesværdige specifikationer inkluderer en batterilevetid på 18 timer, op til 24 GB RAM og op til 2 TB lagerplads for både 13-tommer og 15-tommer varianten (ingen af disse er ændret i forhold til de tidligere modeller).

På ydersiden ser de nye laptops præcis ud som de tidligere varianter og har de samme dimensioner.

De nye 13-tommer og 15-tommer MacBook Air starter ved henholdsvis 9.999 kr. og 11.999 kr., og begge er tilgængelige i midnight, starlight, silver og space gray. De nye laptops går på salg den 8. marts men kan forudbestilles nu.

Man kan stadig købe M2-versionen af MacBook Air fra Apple, men kun 13-tommer varianten.