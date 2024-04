Apple opdaterer Mac med AI via M4 chips

Apple forbereder sig på at integrere deres AI-centrerede M4 chips i næsten alle Mac-modeller for at booste salget. Ny macOS-version fremviser AI kapabiliteter.

12 apr. 2024 kl. 10:43 Af Maria DEL:

Ifølge Bloomberg vil Apples kunstig intelligens-centrerede M4-processorer blive implementeret i næsten alle Mac-varianter, der frigives af iPhone-producenten. Dette er et forsøg på at øge salget af Apple Mac-line ved hjælp af AI-funktioner.

Ifølge personer med kendskab til situationen er teknologigiganten, som debuterede med sine første Mac'er med M3-processorer for fem måneder siden, allerede tæt på at begynde produktionen af den næste version, M4 CPU'en. Ifølge kilder, der ikke ønskede at blive navngivet, fordi planerne endnu ikke er offentliggjort, har Apple planer om at erstatte de eksisterende Mac-modeller med den nye CPU, der vil være tilgængelig i mindst tre hovedvarianter.

Apple planlægger angiveligt at sende de opdaterede bærbare computere på markedet sent i 2024 eller tidligt i 2025. Lineup'en vil omfatte nye iMacs, Mac minis, high-end 14- og 16-tommer MacBook Pros, samt en lavpris 14-tommer MacBook Pro. De nye Macs bliver udviklet på et afgørende tidspunkt. Mac-salget faldt 27% i det seneste regnskabsår, der sluttede i september, efter en højkonjunktur i 2022.

Indtægterne fra computerlinjen var flade i ferieperioden. Med en M3-fokuseret lanceringsevent i oktober sidste år forsøgte Apple at genoplive Mac-industrien, men disse chips overgik ikke meget M2 fra det foregående år. M4-chipsfamilien består af en top-tier processor med kodenavnet Hidra, mere kraftfulde Brava-modeller og en entry-level model kaldet Donan.

Den kommende macOS-version, der forventes afsløret i juni på Apples årlige udviklerkonference, vil blive fremvist af virksomheden og dens AI-processeringsevner.

Mens AI-kapløbet fortsætter, fortsætter Apple med at indhente, som det ses ved annonceringen af sit nyeste system, Reference Resolution As Language Modeling (ReALM), som det hævder overgår GPT-4 på visse områder.

Ifølge Apple-teamet er ReALM-systemet positioneret som et overlegent produkt, der udfører bedre end nuværende LLM'er, især i behandlingen af bestemte typer af forespørgsler. Dette betyder, at det ikke blot er et forsøg på at indhente konkurrenter.

Rapporten fra Apple-teamet hævder, at ReALM's særlige evne til at tyde uklare referencer på skærmen og hente samtale- og baggrundsdata gør det unikt ved at tilbyde mere præcise svar på brugerforespørgsler.

ReALM søger at forbedre nøjagtigheden af sine svar ved bedre at forstå brugerens hensigt bag en forespørgsel ved at udnytte kontekstuelle ledetråde fra brugerens skærm og ongoing enhedsaktiviteter.

Omfattende tests mod flere LLM'er, især GPT-4, ifølge forskerne, har vist, at ReALM udfører bedre på visse opgaver.

Derudover antyder de, at Apple har til hensigt at integrere ReALM i sit økosystem, hvilket forbedrer Siris evne til at tilbyde mere relevante svar. Dette kan dog kræve en iOS 18-opgradering for forbrugerne, når det lanceres senere på året.